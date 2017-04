Turčija: Zagovorniki ustavnih sprememb tesno vodijo

Volišča so se zaprla ob 16h

16. april 2017 ob 09:52,

zadnji poseg: 16. april 2017 ob 18:49

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po podatkih državne tiskovne agencije Anadolu naj bi po 95 odstotkih preštetih glasov na referendumu za ustavne spremembe, ki predsedniku države podeljujejo večje pristojnosti, "za" glasovalo 51,7 odstotkov volilnih upravičencev.

Volišča so se zaprla ob 16. uri. Po poročanju dopisnice TV Slovenija Karmen Švegl je bila volilna udeležba visoka.

Medtem je volilna komisija sporočila, da je na več voliščih prišlo do zmešnjavi pri uporabi pečatov, s katerimi so volivci glasovali za oziroma proti spremembam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Volivci, ki so na referendumu danes želeli glasovati proti predlaganim spremembam ustave, so ponekod morali pečat z besedo "da" odtisniti na polje glasovnice označen z "ne", je v Ankari povedal predsednik volilne komisije Sadi Güven. Volilna komisija je sicer uradno predpisala pečate z napisom "tercih" (izbira), s katerimi so volivci nato na volilnem lističu označili bodisi polje z napisom "da" ali "ne".

Za zdaj ni znano, na koliko voliščih je prišlo do takega glasovanja. Volilna komisija je sicer odločila, da bodo tudi take glasovnice veljavne.

Zgodovinske spremembe za Turčijo

Z referendumom se je Turčija znašla na razpotju v svoji sodobni zgodovini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan želi z zmago na referendumu utrditi svojo vlogo sodobnega in nezamenljivega voditelja 80-milijonske države.

Njegove pristojnosti se bodo v primeru uspeha na referendumu znatno povečale – tako bi predsedniški sistem zamenjal parlamentarnega, Erdogan pa bi lahko ostal na položaju do leta 2029. Na drugi strani pa bi zavrnitev ustavnih sprememb zanj pomenila hud udarec.

Ustavne spremembe bi pomenile ukinitev funkcije premierja, predsednik pa bi dobil pooblastila za sestavo proračuna, razglasitev izrednih razmer in izdajo raznih odlokov brez parlamentarne odobritve.

Erdogan je svoj glas oddal v Carigradu. Dejal je, da je referendum o ustavnih spremembah glasovanje o prihodnosti Turčije. "V preteklosti smo imeli že nekaj referendumov, a ta referendum je izbira med spremembo in preobrazbo v nov administrativni sistem v turški republiki. Z božjo voljo bodo naši ljudje nocoj s pričakovano izbiro odšli v prihodnost," je dejal.

Pred številnimi volišči v provinci Diyarbakir, kjer živijo pretežno Kurdi, so zjutraj izbruhnili številni izgredi, sledilo je obračunavanje z noži in strelnim orožjem. Dva človeka sta umrla, eden je ranjen. Domnevni osumljenec naj bi bil že prijet, druge podrobnosti še niso znane.



Medtem je predstavnik prokurdske, opozicijske Ljudske demokratske stranke HDP Ziya Pir v pretežno kurdskem mestu Diyarbakir dejal, da policija na voliščih ovira delo opazovalcev opozicijskih strank. Opozicijske stranke so svojim opazovalcev izdale izkaznice, na katerih so imena strank ali njihovi simboli, policija pa odstranitev opazovalcev opozicijskih strank utemeljuje s prepovedjo uporabe simbolov strank na voliščih na dan referenduma, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejal Pir.

Svarila pred spodkopavanjem demokracije

Erdoganovi kritiki opozarjajo, da bodo spremembe spodkopale demokratični nadzor, najglasnejši nasprotniki pa svarijo pred diktaturo. Vlada medtem zagotavlja, da je predsedniški sistem potreben za boj proti terorizmu, da bo preprečil vojaške udare in pospešil gospodarsko rast, izognili pa bi se tudi trhlim koalicijskim vladam iz preteklosti. Erdogan in njegovi podporniki še vztrajajo, da so spremembe potrebne, saj so sedanjo ustavo napisali generali po vojaškem udaru leta 1980.

Podporniki v Erdoganu vidijo glas konservativnega revnega sloja prebivalstva. Prepričani so, da sta Erdogan in njegova stranka zagotovila več socialne varnosti, povečala vlaganja v infrastrukturo in okrepila vlogo islama v javnem življenju. Podobno kot vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) verjamejo, da bosta močan voditelj in parlament z omejenimi pristojnostmi okrepila demokracijo.

Reuters poroča, da sta bila Erdogan in vladajoča stranka AKP, ki jo vodi premier Binali Yildirim, deležna nesorazmerne medijske pozornosti, precej večje, kot sta je bila deležna sekularna glavna opozicijska stranka CHP in prokurdski HDP. Erdogan je ob tem med kampanjo nasprotovanje spremembam povezoval s terorizmom.

Beneška komisija: Nevaren korak nazaj

Beneška komisija pri Svetu Evrope je medtem izrazila dvom o skladnosti referenduma z evropskimi standardi in opozorila, da predlagane ustavne spremembe predstavljajo nevaren korak nazaj v ustavni demokratični tradiciji Turčije.

Množične aretacije domnevnih privržencev gibanja Fethullaha Gülena, ki ga oblasti krivijo za spodleteli vojaški udar, in kurdskih aktivistov v zadnjih mesecih so uspešno utišale opozicijo in medije. V turških zaporih je ob tem trenutno več kot 150 novinarjev.

Javnomnenjske ankete kažejo rahlo prednost zagovornikov sprememb. Volilnih upravičencev je 55 milijonov, volivci in volivke v tujini pa so že glasovali.

Stotisoče policistov in vojakov

Turške oblasti so ob referendumu močno poostrile ukrepe nadzora po državi, kjer še vedno veljajo izredne razmere po lanskem poskusu državnega udara. Na ulicah je okoli 380.000 pripadnikov varnostnih sil – 251.000 policistov in 128.000 pripadnikov vojske. Mobilizirali so tudi 70.000 vaških stražarjev v pretežno kurdskih predelih države.

B. V., J. R.