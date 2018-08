Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Erdogan s svojimi podporniki. Foto: Reuters Brunsona so zaradi pešajočega zdravja premestili v hišni pripor. Foto: Reuters Dodaj v

Turčija vrača udarec ZDA zaradi ameriškega pastorja

Ankara bi zamrznila premoženje dvema ministroma

4. avgust 2018 ob 16:54

Ankara

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je napovedal, da bo Ankara zamrznila premoženje ameriškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve.

Gre za povračilni ukrep, potem ko je Washington v sredo uvedel isti ukrep proti ministroma Turčije, ker ta nadaljuje sodni pregon ameriškega pastorja Andrewa Brunsona.

"Danes bom dal sodelavcem navodila za zamrznitev premoženja ameriškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve v Turčiji, če ga imata," je pred kamerami dejal Erdogan. Dejal je še, da upa na hitro rešitev spora in da se bodo ZDA "čim prej vrnile k zdravi pameti".

Današnja napoved Ankare je povračilni ukrep, potem ko so ZDA v sredo uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve Abdulhamitu Gulu in Sulejmanu Sojluju. Za oba ministra velja zamrznitev premoženja v ZDA in prepoved transakcij Američanov z njima.

Potezi zgolj simbolični

Turška ministra sta zanikala obstoj kakršnega koli imetja v ZDA, malo verjetno pa je tudi, da bi imela ameriška ministra v Turčiji kakšno premoženje. Potezi obeh držav sta tako zgolj simboličnega pomena.

Analitiki sicer menijo, da bi lahko tudi simbolične sankcije ZDA proti Ankari močno škodile krhkemu turškemu gospodarstvu. Tega se očitno zaveda tudi Erdogan, ki je presodil, da "bo prenos političnih in pravosodnih sporov na gospodarstvo škodljiv za obe strani".

50-letnega Brunsona iz Severne Karoline so v Turčiji zaprli pred letom in pol. Zaradi zdravstvenih težav so ga pred kratkim premestili v hišni pripor.

Obtožujejo ga, da je vohunil za Kurdsko delavsko stranko (PKK), ki velja v Turčiji in ZDA za teroristično organizacijo. Obtožujejo ga tudi vohunjenja za gibanje klerika Fethullaha Gülena, ki živi v ZDA in ga Ankara obtožuje organizacije poskusa državnega udara leta 2016.

