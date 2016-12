Turčija: Začetek sojenja policistom, obtoženim vpletenosti v poskus udara

Policistom grozijo visoke kazni

27. december 2016 ob 15:31

Carigrad - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V Carigradu se je začelo sojenje 29 turškim policistom, obtoženim vpletenosti v julijski poskus državnega udara. Tožilci zahtevajo tudi dosmrtne zaporne kazni.

Od 29 policistov, ki so jih prijeli v veliki čistki po neuspešnem poskusu udara in proti katerim se je začelo sojenje, jih je 24 v zaporu, eden na begu, ostali pa se ob plačani varščini branijo s prostosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so obtoženi kršenja ukazov, da branijo palačo predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v Carigradu na dan oziroma noč, ko so odpadniški vojaki poskusili vreči vlado, poroča Reuters. 21 policistom grozi dosmrtni zapor, ostalim sedmim pa zaporne kazni od sedem in pol do 15 let.

Oblasti napovedale gradnjo novega sodišča

Policijski nadzor na sodišču in pred njim je poostren. Novinarji tudi niso smeli prinesti fotoaparatov in ostale opreme v stavbo. Ne gre sicer za sojenje osumljenim voditeljem poskusa, ki naj bi se jim sodilo prihodnje leto v Ankari. Turška vlada je že napovedala gradnjo novega poslopja sodišča v glavnem mestu, saj v Turčiji ni dovolj velikih sodnih dvoran za tolikšno število obtoženih.

Po propadlem poskusu udara so oblasti odpustile ali suspendirale več kot 100.000 ljudi, zaposlenih v vojski, policiji, v javni upravi, tarče čistke pa so bili tudi ljudje v zasebnem sektorju. Okoli 40.000 ljudi je bilo aretiranih.

Oblasti kot glavnega odgovornega za poskus udara označujejo v ZDA živečega verskega voditelja Fethullaha Gülena, ki pa vsakršne obtožbe vztrajno zanika. V poskusu udara je bilo ubitih okoli 240 ljudi.

B. V.