Turčija: Začetek sojenja za stavkajoča učitelja v njuni odsotnosti

14. september 2017 ob 19:33,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 19:49

Ankara - MMC RTV SLO, STA

V Turčiji se je začelo sojenje stavkajočima učiteljema, ki sta bila odpuščena v sklopu čistke po neuspelem državnem udaru, medtem je skoraj 100.000 turških državljanov vložilo prošnjo za vrnitev službe.

Od odpuščenih javnih uslužbencev in vojakov jih je 98.252 v zadnjih dveh mesecih vložilo prošnje za vrnitev v službe, ki so jih lahko oddali do srede, je sporočilo turško pravosodno ministrstvo. Po lanskem neuspelem državnem udaru so turške oblasti odpustile skoraj 150.000 ljudi.

Medtem se je začelo sojenje dvema zaprtima učiteljema, obtoženima povezav s teroristi, a jima oblasti niso dovolile prihoda na sodišče, poroča BBC. Univerzitetna predavateljica Nuriye Gülmen in osnovnošolski učitelj Semih Özakca sta predtem zaradi odpustitve iz delovnega mesta šest mesecev gladovno stavkala.

Obtoženima ne dovolijo na sodišče

Oblasti so omenjenima prepovedale prihod iz zapora na sodišče z uradno obrazložitvijo, da bi lahko poskusila pobegniti. Medtem njuni podporniki trdijo, da si vlada ne želi, da bi ju javnost videla v shiranem stanju. Sorodniki trdijo, da obtoženca ne moreta hoditi in imata več drugih zdravstvenih težav, poroča BBC.

Pred napovedanim začetkom sojenja so oblasti prijele tudi odvetnike obeh učiteljev, a je medtem že vskočilo več drugih, ki so obtožena pripravljeni braniti. Odvetniki tudi opozarjajo, da je sojenje brez njune prisotnosti na sodišču kršitev obtožencev pravice do obrambe.

Policija aretirala protestnike

Pred sodiščem se je danes zbralo več podpornikov stavkajočih, med drugim tudi okoli sto odvetnikov. Policija je posredovala z gumijevkami, najmanj 20 ljudi pa so odvlekli po ulici in priprli, poroča BBC.

Učitelja sta obtožena sodelovanja z levičarsko Revolucionarno ljudsko osvobodilno stranko in fronto (DHKP-C), ki je v Turčiji označena kot teroristična organizacija. Med polletno stavko, ki sta jo začela marca, sta postala ikonična obraza upiranja čistkam predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

50.000 ljudi ostaja v zaporu

V povezavi s poskusom udara je zaprtih okoli 50.000 ljudi. Še več tisoč so jih aretirali v okviru izrednih razmer, ki so jih uvedli po udaru.

Zahodne države so kritične do izrednih razmer, ki turškim oblastem omogočajo vladanje z dekreti. Zaradi tega so se zaostrili tudi odnosi med Ankaro in državami Evropske unije. V okviru izrednih razmer so namreč zaprli tudi več Evropejcev.

J. R., Foto: EPA in Reuters