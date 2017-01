Turčija zaradi odločitve grškega sodišča grozi z razveljavitvijo sporazuma o beguncih

Se bo sporazum obdržal?

27. januar 2017 ob 17:12

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Potem ko je grško vrhovno sodišče zavrnilo turško zahtevo po izročitvi vojakov, osumljenih sodelovanja v poskusu državnega udara, je Turčija zagrozila z razveljavitvijo sporazuma z Grčijo o vračanju beguncev.

Grško sodišče je tako zavrnilo izročitev osmih vojakov, ki so med lanskim poskusom državnega udara v Turčiji s helikopterjem prebegnili v Grčijo, kjer so v strahu za svoja življenja zaprosili za azil. Uradna Ankara je dejala, da je osmerica sodelovala v poskusu udara 15. julija in jih označila za izdajalce, poroča Reuters.

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je dejal, da Turčija zahteva ponovno sojenje. Razsodbo sodišča je označil za "politično odločitev", po njegovih besedah pa "Grčija ščiti in gosti pučiste".

Grožnja z razveljavitvijo sporazuma

Grčiji je Cavusoglu zagrozil z "nujnimi ukrepi". Med njimi je tudi možnost razveljavitve dvostranskega sporazuma z Grčijo o vračanju beguncev. Poleg dogovora z EU-jem o vračanju beguncev ima Turčija namreč poseben sporazum sklenjen tudi z Atenami, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tiskovna predstavnica EU-ja je medtem dejala, da je Unija prepričana, da se bo sodelovanje s Turčijo na področju migracij nadaljevalo.

Odnosi med Grčijo in Turčijo, članicama Nata, so kljub izboljšanju skozi leta napeti zaradi ozemeljskih sporov in etnično razdeljenega Cipra. Leta 1996 sta prišli na rob vojne zaradi spora glede nenaseljenega otočka, poroča Reuters.

B. V.