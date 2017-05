Turčija zaradi podpore Kurdom zahteva umik odposlanca ZDA

18. maj 2017 ob 15:29,

zadnji poseg: 18. maj 2017 ob 16:13

Washington, Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je pozval k odstavitvi posebnega odposlanca ZDA v koaliciji proti t. i. Islamski državi (IS) Bretta McGurka, ker naj bi podpiral kurdske milice.

Turške oblasti so nezadovoljne z odločitvijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ZDA oborožujejo kurdsko milico YPG v Siriji, ki jo vidijo kot najprimernejšega partnerja pri prevzemanju mesta Raka iz rok IS-a.

Turčija medtem YPG dojema kot podaljšek turške Kurdske delavske stranke (PKK), ki jo tako Turčija kot tudi ZDA in Evropska unija označujejo za teroristično organizacijo. Konflikti med turškimi oblastmi in PKK-jem na jugovzhodu države sicer trajajo že več desetletij.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je že na sestanku s Trumpom v Washingtonu poudaril, da Turčija ne bo oklevala z vojaškim posredovanjem proti sirskim borcem YPG-ja, če se ti odločijo napasti Turčijo.

Posebni odposlanec ZDA v koaliciji proti IS-u Brett McGurk je na položaju še iz časa prejšnjega predsednika Baracka Obame, že prej pa je delal v Iraku za administracijo Georgea Busha. McGurk naj bi dobro sodeloval s kurdsko milico YPG v Siriji, ki je uspešna v boju proti IS-u na terenu in džihadiste postopoma izrinja z ozemlja, ki so ga zasedli leta 2014.

Turški zunanji minister Cavusoglu je v pogovoru za televizijo NTV McGurka obtožil, da podpira tudi YPG kot PKK. "Bilo bi koristno, če bi tega človeka zamenjali," je dodal.

Sirski Kurdi kamen spotike med ZDA in Turčijo

Ameriška podpora kurdskim borcem v Siriji je eden od razlogov za poslabšanje odnosov med ZDA in Turčijo v času predsednika Obame.

Pretekli mesec so turška vojaška letala bombardirala kurdske borce v Iraku ter milico YPG v Siriji, kar je vznejevoljilo ZDA, ki so napade ostro obsodile, saj naj bi škodili koaliciji za boj proti t. i. Islamski državi.

Napetosti med stranema so se še povečale, ko je Washington pred malo več kot tednom dni napovedal oboroževanje sirskih Kurdov za njihov boj proti IS-u. To je vznejevoljilo Turčijo, ki v tem vidi možnost za krepitev moči turških Kurdov in zlasti prepovedane PKK, s katero se bojuje na jugovzhodu države.

Turški predsednik Erdogan je v torek obiskal Washington in se sestal z ameriškim kolegom Trumpom, tudi s ciljem doseči umik odločitve o oboroževanju sirskih Kurdov. Trump po srečanju javno ni povedal nič o tem, je pa dejal, da ZDA podpirajo Turčijo v boju proti IS-u in PKK-ju.

J. R.