Turška policija v lovu na novoletnega strelca aretirala 12 ljudi

Strelec je po napadu pobegnil

3. januar 2017 ob 07:12

Carigrad - MMC RTV SLO

Turška policija še vedno išče strelca, ki je na novoletno noč v carigrajskem klubu ubil 39 ljudi. V racijah po Carigradu je aretirala 12 ljudi. Oblasti imajo prstne odtise napadalca.

Namestnik turškega premierja Numan Kurtulmus je dejal, da imajo oblasti osnovne informacije o videzu strelca, imajo pa tudi njegove prstne odtise. Obljubil je hitro identifikacijo. Ob tem želijo najti ne le strelca, ampak tudi ljudi, ki so ga podpirali tako v klubu kot sicer.

Policija je medtem objavila nove fotografije, na katerih naj bi bil osumljenec, ni pa izdala, kje in kdaj so bile slikane, poroča BBC. Turški mediji medtem navajajo policijske vire in poročajo, da je strelec morda iz Uzbekistana ali Kirgizije.

Napad zaradi posredovanja v Siriji?

Oblasti preiskujejo, ali je osumljenec morda pripadal celici t. i. Islamske države (IS), ki se jo krivi za junijski napad na letališče Atatürk v Carigradu. Odgovornost za napad na silvestrsko noč je sicer prevzel IS, ki je sporočil, da je napad izvedel "junaški vojak kalifata". Namestnik premierja Kurtulmus je dejal, da je bil napad na klub "sporočilo" proti turškim operacijam v Siriji, a da nanje ne bo vplival.

Turčija se je namreč avgusta lani neposredno vpletla v vojno v Siriji, kjer napada tako položaje IS-ja kot kurdske sile, eni najintenzivnejših spopadov z IS-jem pa potekajo okoli mesta Al Bab na severu države.

Večina žrtev tujcev

V napadu na klub je bilo ubitih 39 ljudi, večina žrtev pa je tujcev. Eno smrtno žrtev morajo še identificirati. V bolnišnici je še najmanj 69 ljudi, od tega trije v kritičnem stanju.

B. V.