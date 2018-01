Turška vojska vdrla v sirsko pokrajino Afrin. Nekaj raket priletelo v Turčijo.

Turčija izvaja napade v sosednji državi

21. januar 2018 ob 12:35,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 14:54

Ankara,Kilis,Afrin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turška vojska nadaljuje in stopnjuje napade na Kurde na severu Sirije. Kopenske sile so v nedeljo vdrle v sirsko pokrajino Afrin, topništvo pa še naprej obstreljuje kurdsko milico, ki uživa podporo ZDA.

Da so turške sile vdrle v Sirijo, je po poročanju turške televizije HaberTurk dejal turški premier Binali Yildirim. Ta je še dejal, da bodo vzpostavili 30-kilometrsko "varno območje" znotraj Sirije. Koliko turških vojakov naj bi vstopilo v sosednjo državo, Yildirim po poročanju DPA-ja ni pojasnil. Turška tiskovna agencija Anadolu je sicer poročala, da so turški tanki in oklepniki že zavarovali kakih pet kilometrov širok pas in so na poti proti mestu Afrin.

Kurdska milica YPG, ki jo Ankara označuje za teroristično organizacijo, je medtem sporočila, da je po hudih spopadih odbila napad Turčije in njenih uporniških zaveznikov v Siriji iz vrst Svobodne sirske vojske.

Turška letala so v okviru operacije, ki jo je Ankara poimenovala Oljčna vejica, v soboto bombardirala položaje YPG-ja v Afrinu, v nedeljo pa so, kot sporoča turška vojska, zadeli 45 tarča, napade pa je izvedlo 32 letal. Do zdaj naj bi zadeli okoli 200 tarč. YPG medtem sporoča, da so turške sile ubile šest civilistov in tri njihove vojake. 13 civilistov naj bi bilo ranjenih. YPG Turčijo že obtožuje, da je napadala civilne soseske in taborišče za notranje razseljene ljudi v Afrinu.

Po poročanju Reutersa je poveljnik Svobodne sirske vojske dejal, da sirska vladna vojska YPG-ju dovoljuje, da preko ozemlja, ki ga nadzira Damask, v mesto Afrin dostavlja okrepitve.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da bodo turške sile premagale YPG, ki se po njegovih besedah ne morejo zanašati na to, da bodo z ameriško podporo premagale Turčijo. Nekatere turške zaveznike je obtožil, da so YPG-ju poslali za 2.000 letalskih tovorov in 5.000 tovornjakov orožja. Izjava naj bi bila uperjena proti ZDA. Erdoganov predstavnik Ibrahim Kalin je medtem za operacijo Oljčna vejica dejal, da "še naprej zagotavlja mir in varnost za ljudi, varuje sirsko ozemeljsko integriteto in uničuje vse teroristične elemente v regiji".

YPG pa zavrača predajo in ponavlja "odločenost zaščititi njihove ljudi v Afrinu pred napadi".

Francija je medtem Turčijo pozvala, naj bo zadržana v Siriji. "Francija poziva turške oblasti, naj ravnajo zadržano v težkem kontekstu, pri čemer se humanitarna situacija v več sirskih pokrajinah poslabšuje kot posledica vojaških aktivnosti režima v Damasku in njegovih zaveznikov," je dejal francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian.

Le Drian je še dejal, da Francija obsoja nediskriminatorno bombardiranje, ki ga izvaja sirski režim v pokrajini Idlib. Pozval je k takojšnjemu dostopu humanitarne pomoči v vzhodno Guto, kjer je 400.000 prebivalcev v kritični siruaciji. Francija bo po njegovih besedah sklicala izredno sejo Varnostnega sveta.

Iransko zunanje ministrstvo pa je pozval k hitremu koncu turškega vdora v Sirijo, češ da bi kriza v Afrinu lahko koristila "terorističnim" skupinam. Iran sicer podpira sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada.



Nekaj raket priletelo v Turčijo

Medtem so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kurdski borci v Siriji na jug Turčije izstrelili najmanj štiri rakete. Napad po dosedanjih podatkih ni zahteval žrtev, je pa nastala gmotna škoda. Raketni napad se je zgodil nekaj ur po uradnem začetku operacije turške vojske proti YPG-ju.

Rakete so priletele na turško mesto Kilis, ki leži na meji s Sirijo. Ena je priletela v stavbo, ki jo je potem zajel ogenj. Ena ženska je bila v napadu tudi lažje ranjena, je poročala turška tiskovna agencija Dogan. Guverner v Kilisu Mehmet Tekinarslan je že napovedal povračilo. "Na vsako raketo, ki jo izstrelijo na nas, jih bomo mi sto izstrelili nazaj. Bodite brez skrbi," je zatrdil.

Namestnik turškega premierja Bekir Bozdag je medtem sporočil, da je čez mejo iz Sirije na turško mesto Reyhanli priletela še ena raketa.

Medtem ko Ankara YPG povezuje z Delavsko stranko Kurdistana (PKK), ki jo tudi označuje za teroristično organizacijo, pa ima Washington YPG za ključnega partnerja v boju proti džihadistični t. i. Islamski državi.

B. V.