Turška vojska zanika, da je Rusiji sporočila napačne podatke

Kremelj pomoto pripisuje Turčiji

10. februar 2017 ob 12:51,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 18:49

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je Kremelj sporočil, da je koordinate za ruski letalski napad v Siriji, v okviru katerega so bili ubiti trije turški vojaki, posredovala Turčija, je turška vojska to zanikala.

Turška vojska tako zanika, da je ruskim letalom pomotoma naročila, naj v četrtek bombardirajo stavbo v Siriji, v kateri so bili turški vojaki. "Turški vojaki ne bi smeli biti tam," je sicer dejal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov in dodal, da glede vzroka za pomoto ni dvoma. "Na žalost so v napadih na teroriste našo vojsko vodile koordinate, ki so jih predali turški partnerji," je v petek dejal Peskov.

A vojaki so bili v tisti stavbi že deset dni in ruski strani - tako ruskim oficirjem v ruskem zračnem oporišču v Siriji Hmejmim kot ruskemu vojaškemu atašeju v Ankari - je bila v sredo sporočena njihova lokacija, po poročanju BBC-ja sporoča turška vojska. Namestnik turškega premierja Numan Kurtulmus je sicer dejal, da je zračni napad še predmet preiskave.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer že v četrtek govoril s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in mu izrekel sožalje za smrt turških vojakov. Turška vojska je sicer že v četrtek sporočila, da je rusko letalo napadlo stavbo blizu mesta al Bab, v kateri so bili turški vojaki. Tarča napada so bili sicer položaji t. i. Islamske države (IS), je še sporočila turška vojska. V t. i. prijateljskem ognju je bilo ranjenih še 11 turških vojakov.

Turčija in Rusija, ki v sirski vojni podpirata nasprotni strani - prva upornike, druga pa vlado - sta po otoplitvi odnosov začeli izvajati skupne napade na IS v Siriji.

T. K. B., B. V.