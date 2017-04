Turški minister za zdravje: Izsledki kažejo na mogočo izpostavljenost sarinu

Varnostni svet se pogaja o vsebini resolucije

6. april 2017 ob 10:36,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 15:47

New York - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Sirska vlada je postavila pogoje za mednarodno preiskavo domnevnega kemičnega napada, med drugim mora biti izvedena nepristransko, zunaj Damaska, toda ne v Turčiji. Slednja je sporočila, da obdukcija treh žrtev potrjuje, da je režim uporabil kemično orožje. Damask to zanika.

Po besedah sirskega zunanjega ministra Valida al Mualema v preteklosti niso bili zadovoljni z mednarodnimi preiskavami. Ob tem je dejal, da se bodo o morebitni preiskavi odločali, če bodo upoštevani njihovi pogoji. Znova je tudi zatrdil, da vlada ni odgovorna za torkov napad. Moualem je dejal, da so zračni napadi sirskih sil zadeli skladišče, kjer je Fronta Al Nusra, ki od januarja deluje kot del zavezništva Tahrir al Šam, skladiščila kemično orožje.

"Še enkrat vam zagotavljam, da sirska vojska ni in ne bo uporabila te vrste orožja zoper naše ljudi in naše otroke in tudi ne proti teroristom, ki ubijajo naše ljudi," je dejal Mualem in ob tem dejal, da vidi možnosti, da bi sčasoma dosegli dogovor s kurdskimi skupinami, ki so prevzele nadzor nad območji na severu Sirije, kjer se proti Islamski državi bojujejo ob pomoči ZDA. Kot ocenjuje, želijo Kurdi ostati del Sirije. "Prepričan sem, da bomo dosegli dogovor z njimi, potem ko bo dobljen boj proti terorizmu."

Sirski uporniki zanikajo, da imajo vojaške položaje na območju, ki je bilo tarča torkovih zračnih napadov.

Rusija, trdna zaveznica sirskega predsednika Bašarja Al Asada, meni, da obtožbe o krivdi sirskega režima za smrt več kot 70, po nekaterih podatkih 86 ljudi v Kan Šejkunu, ne temeljijo na objektivnih informacijah. "Menimo, da je potreben veliko bolj umerjen pristop, in mislimo, da se ni mogoče prepustiti hitrim sklepom glede tega, kaj se je zgodilo v provinci Idlib v Siriji," je novinarjem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kot je še poudaril, je šlo za "zelo nevaren in pošasten zločin".

Turčija: Mogoče, da je šlo za sarin

Turški zdravstveni minister je dejal, da prvi izsledki preiskave žrtev torkovega napada kažejo, da je mogoče, da so bile izpostavljene sarinu.

Turški pravosodni minister Bekir Bozdag je predtem sporočil, da je obdukcija treh žrtev torkovega napada potrdila, da je bilo uporabljeno kemično orožje, za to pa je okrivil sirsko vlado. Bozdag je tudi zatrdil, da so obdukcije izvedli ob sodelovanju predstavnikov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), kar je ta zanikala, češ da to ne spada v okvir njihovega mandata. Tiskovni predstavnik WHO je priznal, da je bil njihov predstavnik zgolj prisoten ob obdukciji, v nasprotju s trditvami turške strani pa niso pridobili vzorcev za analizo.

Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu je Bozdag še povedal, da so obdukcijo izvedli na treh Sircih, ki so jih po napadu zdravili v bolnišnici na jugu Turčije, kjer so pozneje umrli. V Turčijo so na zdravljenje skupno pripeljali 32 žrtev napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA opozarjajo: Če v Siriji ne bo ukrepal ZN, bomo to storili sami

Predtem je ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley v Varnostnem svetu opozorila, da bodo ZDA same ukrepale, če po incidentu s kemičnim orožjem v Siriji ne bodo ukrepali Združeni narodi. Nikki Haley je na nujnem zasedanju Varnostnega sveta ZN-a opozorila, da "ko ZN-u nikakor ne uspe izpolniti svoje dolžnosti glede kolektivnega ukrepanja, nastopi čas v življenju držav, ko so prisiljene to storiti same".

Reuters poroča, da je ameriški predsednik Donald Trump sirskega predsednika Asada v sredo obtožil, da je z napadom na civiliste s strupenim plinom prešel "skrajno mejo" in da se je njegov odnos do Sirije in Asada spremenil. Trump pa ni pojasnil, kako bi lahko ukrepal.

Tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je leta 2013 uporabo kemičnega orožja v Siriji označil za prečkanje "skrajne meje", kar je Trump takrat na družbenem omrežju Twitter označil za "neumno" izjavo. Trump je takrat večkrat pozval Obamo, naj ne posreduje v Siriji in naj se raje ukvarja z ZDA.

Razprava o resoluciji

Varnostni svet je v sredo začel razpravo o francosko-britansko-ameriškem predlogu resolucije, s katero bi obsodili napad na sirsko mesto Kan Šejkun in začeli posebno preiskavo. Na podlagi ugotovitev preiskave bi uvedli sankcije proti vladi sirskega predsednika Bašarja Al Asada. Spomnimo, v napadu je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice umrlo najmanj 86 ljudi. Reuters poroča o najmanj 70 smrtnih žrtvah.

Moskva je resolucijo označila za popolnoma nesprejemljivo. Namestnik ruskega veleposlanika pri ZN-u Vladimir Safronkov ji je očital, da je bila pripravljena v naglici in da je nepotrebna, a je podprl preiskavo, ki bi bila objektivna. Rusija je nato vložila svoj predlog resolucije, v katerem ni zahteve po sodelovanju sirskega režima s preiskovalci, so povedali diplomati.

Pogajanja o kompromisnem predlogu resolucije se nadaljujejo, diplomati pa upajo, da bodo lahko o njem glasovali že danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Merklova: To, da resolucija ni bila sprejeta, je škandal

Nemška kanclerka je danes dejala, da je škandalozno, da Varnostni svet ni sprejel resolucije, s katero bi obsodil domnevni kemični napad. "Šlo je za barbarsko dejanje, ki mora biti razjasnjeno. Uporaba kemičnega orožja je vojni zločin," je dejala kanclerka in dodala, da obstajajo indici, ki kažejo, da so napad izvedle Asadove vojaške sile.

Tillerson: Ni dvoma, da je Asad odgovoren za napad

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je v Washingtonu medtem Moskvo pozval k premisleku o podpori Asadu. "Ni dvoma, da je sirski režim pod vodstvom Asada odgovoren za ta grozljivi napad, in menimo, da je čas, da Rusi temeljito premislijo o nadaljnji podpori Asadovemu režimu," je dejal Tillerson, ki bo prihodnji teden obiskal Moskvo.

Moskva: Kemični strupi so bili v rokah upornikov

Kremelj je že sporočil, da bo še naprej vojaško podpiral sirskega predsednika. Moskva, ki od leta 2015 podpira Asada z letalskimi napadi, trdi, da se je izpust strupenih plinov zgodil, ko so letala sirskega režima zadela tovarno orožja upornikov, v katerem so bili tudi kemični strupi.

Zahodni strokovnjaki to razlago zavračajo kot neverjetno zaradi obsega in narave poškodb prebivalcev Kan Šejkuna. Zdravniki so dejali, da simptomi ustrezajo živčnemu plinu sarin.

Sirski observatorij za človekove pravice je v sredo zvečer sporočil, da je po najnovejših podatkih v napadu umrlo 86 ljudi, od tega 30 otrok in 20 žensk. 160 ljudi je poškodovanih. Observatorij, ki je opozoril, da bi število žrtev lahko še naraslo, saj pogrešajo številne ljudi, za napad na Kan Šejkun v pokrajini Idlib obtožuje letala sirske vlade.

Zdravniki brez meja: Najmanj dve vrsti kemičnega orožja

Človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja, katere pripadniki so bili v stiku z žrtvami napada, so potrdili, da njihovi simptomi kažejo, da so bili ljudje izpostavljeni živčnim strupom. Nekaj žrtev je kazalo simptome izpostavljenja spojini, kot je plin sarin ali kaj podobnega, drugi pa so smrdeli po belilu, kar kaže na morebitno izpostavljenost kloru. Zdravniki brez meja zato opozarjajo na resno možnost, da so bile žrtve napada v Kan Šejkunu izpostavljene vsaj dvema različnima kemičnima agensoma.

B. V., K. T.