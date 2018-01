Turški notranji minister: Policija naj prekupčevalcem polomi noge

"Nalog za usmrtitev"

4. januar 2018 ob 17:07

Ankara - MMC RTV SLO

Na turškega notranjega ministra Suleymana Soyluja se je vsul plaz kritik, ker je rekel, da bi morala policija zlomiti noge prekupčevalcem z mamili, ki postavajo pred šolami.

Turška organizacija za človekove pravice (IHD) in posvetni opozicijski časopis Cumhuriyet sta Soyluja obtožila hujskanja k zagrešitvi kaznivega dejanja.

Minister, ki se je s svojo radikalno protimamilarsko retoriko približal filipinskemu predsedniku Rodrigu Duterteju, trdi, da bo vso odgovornost prevzel sam.

"Če je prekupčevalec blizu šole, ima policija dolžnost, da mu polomi noge. Kar polomite mu jih, krivite pa mene. Tudi če bo stalo pet, deset, dvajset let v zaporu - bomo plačali," je dejal na varnostnem vrhu v Ankari.

Kot je povedal, so turške varnostne sile v letu 2017 zasegle 20 ton heroina, kar je rekordna količina. Soylu pravi, da se mora Turčija bojevati proti prekupčevalcem z mamili v enaki meri, kot se bojuje proti uporniški Kurdski delavski stranki (PKK). "Kar počnemo teroristom PKK-ja, moramo početi tudi prekupčevalcem z mamili - nihče ne sme zastrupljati naše prihodnosti. Kar koli bo policist storil, pa bo moja odgovornost."

Burni odzivi

Kot poroča BBC, so Soylujeve izjave številne šokirale, družbena omrežja pa so skoraj pregorela od burnih razprav na to temo. Nekateri ljudje so se mu zahvalili in ga pohvalili za pogumno držo v boju proti trgovini z mamili, spet drugi so ga obsojali.

"Nalog za usmrtitev," se je bral naslov v levo usmerjenem časopisu Evrenselu, poslanec iz opozicijske Republikanske narodne stranke (CHP) pa je proti Soyluju vložil ovadbo zaradi hujskanja k zagrešitvi kriminalnega dejanja. A turški predsednik Recep Tayyip Erdogan ministra brani - iz predsednikovega urada so namreč sporočili, da Soylujeve izjave kažejo, da je vlada odločena izkoreniniti zlorabo mamil.

Stroge kazni

Turčija je ključna tranzitna država za tolpe, ki tihotapijo heroin iz Afganistana v Evropo. Vse bolj pereča težava v državi je tudi metamfetamin, vključno z ekstazijem, ki prihaja iz Nizozemske in Belgije. Zaporniki, obsojeni zaradi prekrškov, povezanih z mamili, predstavljajo 20 odstotkov turške zaporniške populacije, delež pa samo še narašča. V Turčiji so kazni za mamilarske zločine stroge.

Zloraba mamil v Turčiji je sicer še vseeno precej nižja kot v bolj razvitih evropskih državah. Sodeč po vladni statistiki je mamila najmanj enkrat zaužilo 1,5 odstotka mladih, starih od 15 do 16 let.

Leta 2016 je policija poročala o več kot 80.000 incidentih, povezanih z mamili, in 15.000 aretacijah. V zadnjih letih so turške varnostne sile tudi uničile nasade marihuane na jugovzhodu, kjer imajo visoko podporo kurdski separatisti.

K. S.