Turški parlament po pretepu sprejel sporno volilno zakonodajo

Volilna komisija bo lahko združevala volilna okrožja

13. marec 2018 ob 17:53

Ankara - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Turški parlament je sprejel sporni volilni zakon, po katerem bodo med drugim veljavne tudi glasovnice brez uradnega pečata, volilna komisija pa bo lahko združevala volilna okrožja in premikala volilne skrinjice.

Po mnenju kritikov bo nov volilni zakon koristil predvsem vladajoči Stranki za pravičnost in razvoj (AKP) Recepa Tayyipa Erdogana na parlamentarnih in predsedniških volitvah prihodnje leto.

Zakonodajo s 26 členi so sprejeli na maratonski seji parlamenta, ki je trajala celo noč. Izbruhnil je tudi pretep med poslanci AKP-ja in opozicije.

Stranke bodo lahko po novi zakonodaji znova oblikovale predvolilne koalicije, kar bo manjšim strankam omogočilo, da bodo presegle desetodstotni volilni prag in s tem vstop v parlament. Od tega bosta imela največ koristi AKP in njegova zaveznica, ultranacionalistični MHP, ki sta že oblikovala zavezništvo, kar bo MHP-ju omogočilo vstop v parlament, poroča DPA.

MHP je Erdogana podprl tudi na referendumu aprila lani, na katerem so volivci podprli ustavne spremembe, ki predsedniku dajejo dodatna pooblastila in med drugim ukinjajo položaj premierja. Izvršna pooblastila bo predsednik prevzel po volitvah novembra prihodnje leto, ko bodo hkrati potekale parlamentarne in predsedniške volitve.

Veljavnost glasovnic brez pečata

Eden najspornejših ukrepov v zakonodaji je sicer veljavnost glasovnic brez uradnega pečata. Nasprotniki trdijo, da bo to ogrozilo varnost volitev in spodbudilo volilne prevare. S tem ukrepom so tudi legalizirali potezo volilne komisije, ki je med lanskim referendumom upoštevala tudi glasovnice brez pečata, do česar so bili v opoziciji kritični, spominja DPA.

Zakonodaja volilno komisijo tudi pooblašča, da lahko združuje volilna okrožja in premika volilne skrinjice iz enega okrožja v drugega. Prav tako bodo na volišča na zahtevo volivca lahko vstopile varnostne sile - ukrep naj bi bil namenjen preprečevanju "zastraševanja delavske stranke Kurdistana (PKK)", predvsem na pretežno kurdskem jugovzhodu države.

Opozicija opozarja na nepravičnost ukrepov

Glavna opozicijska stranka CHP je glede sprejetih ukrepov sporočila, da ogrožajo pravičnost volitev. V prokurdskem HDP-ju so zatrdili, da se bodo spremembe volilne zakonodaje končale tako, da bodo iz okrožij, kjer ima HDP svoje podpornike, odnesli volilne skrinjice drugam.

V spodnjem videoposnetku ameriške televizije ABC News lahko vidite posnetek pretepa iz turškega parlamenta.

Brawl breaks out as Turkey's parliament debates constitutional changes that would greatly expand president's powers. https://t.co/YUEcFKiOsS pic.twitter.com/mTpkEvw3Ma — ABC News (@ABC) January 12, 2017

J. R.