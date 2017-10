Twitter prepovedal oglaševanje RT-ju in Sputniku

Rusko zunanje ministrstvo napoveduje povračilne ukrepe

26. oktober 2017 ob 20:46

Washington,Moskva - MMC RTV SLO, STA

Družbeno omrežje Twitter je ruskima medijema RT in Sputnik prepovedal oglaševanja na svojem omrežju. Gre za odgovor na ugotovitve ameriških obveščevalcev, da sta medija skušala med ameriško predsedniško kampanjo širiti lažne informacije.

Podjetje je v izjavi pojasnilo, da so sprejeli odločitev "kot del obveze, da zaščitimo integriteto uporabnikove izkušnje na Twitterju". Twitter se je tako odločil za takojšnjo prekinitev oglaševanja. Priznali so, da so odločitev sprejeli v skladu z ugotovitvami, da sta oba medija v imenu ruske vlade skušala vplivati na ameriške predsedniške volitve. Tako RT kot Sputnik pa sta lahko še naprej uporabnika platforme v skladu s pravili Twitterja, so dodali.

Podjetje je še sporočilo, da bodo približno 1,9 milijona dolarjev, ki so jih dobili od obeh ruskih medijev od leta 2011, namenili "za podporo zunanjih preiskav o uporabi Twitterja v civilnih iniciativah in volitvah, med drugim o uporabi zlonamerne avtomatizacije in širjenja lažnih informacij". Twitter se je namreč prejšnji mesec opravičil, ker je dovolil uporabo avtomatiziranih profilov za širjenje napačnih informacij med kampanjo. Avtomatizirane profile nadzorujejo računalniški programi oziroma roboti.

Russia Today (RT) je sicer lani za promocijo svojih tvitov o novicah porabil 274.100 dolarjev. Odgovorna urednica RT-ja Margarita Simonjan je Twitterjevo odločitev že označila za obžalujočo in dejala, da bi lahko vodila v povračilne ukrepe proti ameriškim medijem. "Nikoli si nisem mislila, da je Twitter pod takšnim nadzorom ameriških obveščevalnih služb, zdi se kot teorija zarote," je dejala.

Rusija napoveduje povračilne ukrepe

Rusko zunanje ministrstvo je medtem odločitev Twitterja ostro obsodilo in ga označilo za hudo kršitev mednarodnih standardov, poroča prav RT. Tiskovna predstavnika zunanjega ministrstva Maria Zakharova je dejala, da je poteza posledica pritiska ameriške administracije in varnostnih sil ter dodala, da bo bodo z ruske strani sledili povračilni ukrepi.

J. R.