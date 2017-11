Twitter privolil v zahteve Rusije o shranjevanju podatkov

Podatki lahka tarča ruskih obveščevalnih služb?

8. november 2017 ob 19:48

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski organ za nadzor elektronskih komunikacij Roskomnadzor je sporočil, da je Twitter privolil, da bo shranjeval osebne podatke ruskih uporabnikih na računalniških strežnikih v Rusiji. Ukrep bodo začeli izvajati od sredine prihodnjega leta.

Twitterju je sicer grozila prepoved delovanja v Rusiji. Twitter je Roskomnadzoru pripravljenost na sodelovanje z vzpostavitvijo strežnikov v Rusiji izrazil že aprila letos. Pred tem pa so se marca sestali predstavniki obeh strani. Pri Twitterju se za zdaj na navedbe ruskega organa niso odzvali.

Gre sicer za usklajevanje z rusko zakonodajo iz leta 2014, da morajo vsi tuji spletni iskalniki ali tuji ponudniki programov za pošiljanje sporočil oz. upravljanje spletnih družbenih omrežij shranjevati osebne podatke ruskih uporabnikov na strežnikih v Rusiji. To je tedaj povzročilo nemalo zaskrbljenosti, da bodo na ta način ti podatki lahko tarča ruskih obveščevalnih služb.

Twitter in Facebook priljubljena med rusko opozicijo

Twitter in Facebook sta sicer zelo priljubljeni orodji med rusko opozicijo, ki pogosto prav na ta način organizira proteste proti predsedniku Vladimirju Putinu. Roskomnadzor je že večkrat opozoril Twitter in Facebook, da jih bodo v Rusiji prepovedali in zaklenili, če se ne bosta uklonila zakonskim zahtevam. In glede na navedbe tega organa je Twitter izrazil pripravljenost na sodelovanje, Facebook pa se na drugi strani na pozive Roskomnadzora ni odzival. Ruski časnik Izvestja sicer navaja, da naj bi se Facebook vendarle pripravljal na odprtje podružnice v Rusiji. V Roskomnadzoru so to napoved pozdravili, saj bi to pomenilo, da se bo Facebook uklonil zakonskim zahtevam.

Roskomnadzor zaklenil Linkedin

V Roskomnadzoru so sicer lani zaradi neizpolnjevanja teh zakonskih zahtev po shranjevanju osebnih podatkov ruskih uporabnikov v Rusiji že onemogočili delovanje družbenega omrežja za poslovne stike Linkedin.

Prejšnji mesec je sicer Twitter prepovedal oglaševanje ruske državne televizije RT in portala Sputnik, ker so ameriški obveščevalni podatki nakazali, da so tako širili lažne novice med lanskimi ameriškimi predsedniškimi volitvami.

Podoben zakon kot Rusija je junija letos sprejela tudi Kitajska. Uvedla je določene omejitve glede svobode govora na spletu ter določila nova pravila za posrednike spletnih storitev. Tudi na Kitajskem bodo morala podjetja shranjevati podatke o kitajskih uporabnikih na Kitajskem.

A. V.