Uganda: Museveniju vladanja starostna meja več ne preprečuje

Museveni na oblasti že od leta 1986

3. januar 2018 ob 12:25

Kampala - MMC RTV SLO

Predsednik Ugande Yoweri Museveni bo leta 2021 lahko kandidiral še za šesti mandat, potem ko so sprejeli zakon o odpravi starostne meje za predsedniško funkcijo.

Predsednikov predstavnik Don Wanyama je novinarjem v torek povedal, da je Museveni 27. decembra podpisal zakon, ki iz ugandske ustave odpravlja starostno omejitev. Pred tem je bila starostna omejitev v ustavi, ki je bila sprejeta leta 1995, postavljena na 35 in 75 let. 73-letni Museveni bo tako čez tri leta lahko kandidiral še za šesti mandat, poroča Al Džazira.

Teden dni pred predsednikovim podpisom je s 317 glasovi za parlament sprejel zakon. 97 poslancev je bilo proti. Museveni Ugandi vlada že več kot 30 let, s čimer je eden izmed afriških voditeljev, ki je najdlje na oblasti. V nedeljo je v nagovoru pozdravil potezo parlamenta, ki je po njegovih besedah z mislijo o usodi Afrike "omogočil, da se Uganda izogne zahtevnejšim potem, ki bi bile potrebne ".

Odpravi starostne omejitve močno nasprotujejo aktivisti za človekove pravice, opozicijski politiki in verski voditelji v državi. Septembra je bila glede tega burna razprava v parlamentu, kjer je prišlo tudi do nasilja. Kot pravijo nasprotniki odprave starostne meje, je zakon sprejet proti želji večine Ugandčanov. Ob tem dodajajo, da bodo državljani imeli zadnjo besedo pri tem, kdo jim bo vladal.

Sodeloval pri strmoglavljenju Idija Amina

Museveni vlada Ugandi od leta 1986, ko je kot vodja uporniške vojske prevzel oblast od generala Tita Okelle. Pred tem je sodeloval pri strmoglavljenju diktatorja Idija Amina leta 1979, prav tako pa je sodeloval pri uporu proti tedanjemu predsedniku Miltonu Oboteju v 80. letih. Predsednik je postal deset let pozneje, ko je prvič dovolil volitve v tej afriški državi.

Leta 2005 je poskrbel za spremembo ustave, s katero so odpravili omejitev števila predsedniških mandatov, kar mu je omogočilo tretji, četrti in peti zaporedni mandat. Musevenijeva vlada je pogosto deležna obtožb o zlorabi človekovih pravic. Uganda je bila do leta 1962 po britansko kolonialno vladavino, od samostojnosti naprej pa prehod politične oblasti še ni šel po mirni poti.

T. J.