Ugrabitelji po nekaj urah izpustili župana Tripolisa

Po izpustitvi aretacija župana

30. marec 2018 ob 11:53

Tripolis - MMC RTV SLO

Nekaj ur po tem, ko so oboroženi moški ugrabili župana libijskega glavnega mesta Tripolis Abdulraufa Hasana Bajtelmala, so ga tudi izpustili, je sporočila njegova družina.

Župan naj bi bil nepoškodovan. Viri blizu njegove družine so BBC-ju sicer dejali, da so napadalci pred vstopom v županov dom nekaj po polnoči streljali in županovega sina udarili s puško. Mestni svet je po ugrabitvi v znak protesta prekinil vse svoje aktivnosti.

Tožilstvo je župana po izpustitvi aretiralo in naj bi ga zaslišali, predstavnik tožilstva Sedik AlSur pa ni podal razlogov za aretacijo, za katero je dejal, da je zakonita. BBC sicer poroča, da je zakonitost aretacij težko ugotoviti zaradi prekrivanja delovanja številnih milic in vladnih sil.

V Libiji, kjer od zahodnega rušenja dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija leta 2011 vlada kaos, oborožene skupine grozijo in napadajo tako vladne uslužbence kot civiliste.

Za oblast v tej z nafto bogati Libiji se borita mednarodno priznana vlada v Tripolisu in sile generala Kalifa Haftarja, ki vladajo v Bengaziju.

B. V.