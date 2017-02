Ukrajina: Kdo pobija proruske poveljnike?

Eskalacija nasilja na vzhodu Ukrajine

8. februar 2017 ob 16:57

Donetsk - MMC RTV SLO

Na nemirnem vzhodu Ukrajine je bil v eksploziji v svoji pisarni ubit vidnejši poveljnik separatistov Mihail Tolstih "Givi". Poveljstvo upornikov v Donecku je eksplozijo, v kateri je bil ubit Tolstih, označilo za teroristični napad.

Do uboja prihaja le štiri dni zatem, ko je bil Oleg Anaščenko, ki je bil de facto obrambni minister samooklicane Ljudske republike Luhansk (LNR), ubit v avtomobilu s podtaknjeno bombo.

Uporniki za oba napada na njihove vojaške vodje krivijo ukrajinsko varnostno službo, poroča BBC.

Tolstih in Anaščenko sta zadnja v vrsti uporniških poveljnikov, ubitih na vzhodu Ukrajine, kjer so se spopadi začeli po ruski priključitvi Krima leta 2014. Ukrajinci v Kijevu zadnje uboje pripisujejo notranjim spopadom med uporniki. Ukrajinski poslanec in vojaški strokovnjak Dmitro Timčuk meni, da je Tolstih začel ignorirati ukaze, še posebej med eskalacijo spopadov v Avdiivki prejšnji teden.

Tolstih je med uspešnim uporniškim prevzemom nadzora nad letališčem v Donecku vodil t. i. somalski bataljon in je bil eden najbolj znanih obrazov med separatisti poleg Arsenija Pavlova "Motorole", ki je bil ubit v še eni nepojasnjeni eksploziji v dvigalu v stanovanjskem bloku v Donecku oktobra lani. Pavlov, ruski vojaški veteran, je bil visoko na ukrajinskem seznamu najbolj iskanih oseb potem, ko je novinarjem povedal, da je ubil 15 ukrajinskih zapornikov.

Vrsta nepojasnjenih smrti

Ubojev separatističnih voditeljev je bilo v zadnjih dveh letih kar nekaj, pri čemer so napadalci le redko prijeti. Januarja 2015 je bil skupaj s telesnimi stražarji ustreljen Oleksandr Bednov, vodja enote za hitro posredovanje v Luhansku, maja 2015 je bil iz zasede skupaj s svojim spremstvom ubit Oleksij Možovi.

Avgusta lani je vodja LPR-ja Ihor Plotnickij preživel napad na njegovo vozilo, sta pa le nekaj dni kasneje v Rusiji umrla njegova starša, domnevno zaradi zastrupitve z gobami. Septembra lani se je nekdanji svetovalec Plotnickega obesil v priporu, januarja letos, le nekaj tednov zatem, ko je obtožil Plotnickega nezakonitega prevzema oblasti, pa je v Moskvi nenadno umrl nekdanji vodja LPR-ja Valerij Bolotov.

Na vzhodu Ukrajine so se sicer v zadnjih dneh razplamteli najhujši spopadi po letu 2015, pri čemer je bilo v tednu dni ubitih najmanj 35 ljudi, pri čemer tako proruski separatisti kot ukrajinske sile za eskalacijo krivita drugo stran, mednarodna skupnost pa obe strani poziva k umiritvi napetosti.

