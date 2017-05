Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Po uvedbi blokade ruskih družbenih omrežij in spletnih strani so potekali manjši protesti v Kijevu in Harkovu. Foto: Reuters Ukrajinci so proti onemogočenemu dostopu do ruskih družbenih omrežij in spletnih strani. Foto: Reuters Porošenko je podprl prepoved ruskih družbenih omrežij in spletnih strani. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ukrajina: Po zatemnitvi ruskih spletnih strani še omejitev oddaj v ruščini

23. maj 2017 ob 19:51

Kijev - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Potem ko so ukrajinske oblasti prejšnji teden onemogočile dostop do več ruskih spletnih strani, je parlament prižgal zeleno luč še za strožjo omejitev televizijskih oddaj v ruščini.

Po novem morajo nacionalni televizijski programi v ukrajinščini predvajati najmanj tri četrtine programa, krajevni mediji pa lahko predvajajo največ polovico programa v ruščini. Za predlog je glasovalo 269 poslancev, proti pa 15. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je dejal, da bo zakon podpisal. "Večkrat sem lastnike in voditelje programov opozoril na nesprejemljivo majhen obseg govorjene ukrajinščine," je bil Porošenko kritičen glede prenizkega deleža ukrajinščine v medijih. "Na nekaterih programih je je 15 odstotkov! Gospodje, pozabili ste, v kateri državi živite," je zapisal na Facebooku.

Večina prebivalcev Ukrajine govori tako ukrajinsko kot rusko, na vzhodu države pa je ruščina v premoči. V okviru sankcij proti Rusiji je Kijev že prepovedal več ruskih filmov, serij in nekatere knjige.

Prepoved ruskih družbenih omrežij

Pretekli teden je, kot je poročal Guardian, Porošenko v okviru sankcij proti Rusiji prepovedal dve najpriljubljenejši družbeni omrežji Vkontakte in Odnoklassniki ponudnika spletne pošte Maril.ru ter enega najbolj uporabljenih spletnih iskalnikov Yandex. Vsi našteti spadajo med 10 najpriljubljenejših spletnih strani v Ukrajini, kažejo podatki podjetja Alexa, ki se ukvarja s spletom. V skladu s Porošenkovim dekretom bo dostop do strani onemogočen tri leta.

Kot je prejšnji teden na svojem uradnem profilu na VK-ju zapisal Porošenko, je ruska družbena omrežja poskušal uporabiti v boju proti ruski propagandi in "hibridni vojni", a po njegovih besedah so ruski kibernetski napadi, med drugim tudi domnevno vpletanje v francoske volitve, "pokazali, da je prišel čas za drugačen pristop in odločnejše ukrepe". Ob tem je tudi napovedal, da bo na omenjenih družbenih omrežjih ukinil svoj profil.

Ukrajinci kritični do prepovedi

Odgovorni v družbenih omrežjih Vkontakte in Odnoklassniki so ob napovedi blokade dejali, da si bodo prizadevali poiskati način, da bodo Ukrajinci lahko še naprej uporabljali njihove storitve. Spletna javnomnenjska raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 11.000 uporabnikov, je sicer pokazala, da večina Ukrajincev nasprotuje prepovedi ruskih družbenih omrežij in spletnih strani.

Kot je poročal Reuters, je Vkontakte, ruska različica Facebooka, že dan po ukrajinski prepovedi več milijonom ukrajinskih uporabnikov poslal navodila, kako naj zaobidejo prepoved. "Radi imamo svoje ukrajinske uporabnike in želimo vam omogočiti, da ste vedno v stiku s svojimi prijatelji in bližnjimi," so zapisali. Vkontakte je druga najbolj obiskana spletna stran v Ukrajini, sicer pa je del ruskega spletnega imperija Mail.ru Group. Ta je ocenila, da bi prepoved lahko prizadela 25 milijonov ukrajinskih uporabnikov.

Moskva medtem Kijev že dlje obtožuje, da preganja osebe, ki govorijo rusko.

Na prepoved ruskih spletni strani so se odzvali tudi v organizaciji Human Rights Watch in Svetu Evrope, kjer so zapisali, da je omejitev dostopa do družbenih omrežij omejitev svobode govora.

