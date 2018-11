Ukrajinski parlament po incidentu pri Krimu razglasil vojno stanje

Izredna seja Varnostnega sveta Združenih narodov

26. november 2018 ob 07:39,

zadnji poseg: 26. november 2018 ob 21:00

Kijev/Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ukrajinski parlament je po tem, ko je Rusija v bližini polotoka Krim zajela tri ukrajinske ladje in 23 članov posadke, odobril predlog predsednika Petra Porošenka in razglasilo vojno stanje, ki začne veljati v sredo.

Vojno stanje bo veljalo 30 dni, oblasti pa lahko v tem času prepovejo javne shode in proteste ter regulirajo delovanje medijev. Nekaj poslancev je na razgreti parlamentarni debati posvarilo, da bi Porošenko vojno stanje lahko zlorabil za preklic predsedniških volitev 31. marca prihodnje leto, poroča BBC.

Ukrajinska vojska je dobila navodila za polno bojno pripravljenost, čeprav odlok o uvedbi vojnih razmer ne pomeni napovedi vojne, saj se ne želijo bojevati z nikomer, je pred zasedanjem parlamenta poudaril Porošenko in sprva napovedana dva meseca vojnega stanja skrajšal v en mesec, da bi utišal očitke o vplivanju na predsedniške volitve.

Ladja ruske obalne straže se je v nedeljo najprej zaletela v ukrajinski vlačilec, nato so streljali na tri ukrajinske ladje in jih pozneje tudi zavzeli skupaj s 23 člani posadke. V streljanju je bilo ranjenih več ukrajinskih mornarjev – ruska stran navaja tri ranjence, ukrajinska pa šest.

Ukrajina je rusko posredovanje pri Krimu, ki si ga je Rusija priključila leta 2014, označila za "dejanje agresije". Rusija odvrača, da so ukrajinske ladje nezakonito vstopile v ruske vode in "izzivale konflikt". Ruska obveščevalna služba (FSB) trdi, da so ukrajinske ladje ignorirale opozorilne strele in prve "uperile svoje orožje proti ruskim".

Plovila obeh držav imajo prost prehod

Incident se je zgodil, ko so bile ukrajinske ladje na poti skozi Kerški preliv, ki je edina pot med Črnim in Azovskim morjem in nad katerim je Rusija letos zgradila Krimski most. Po pogodbi iz leta 2003 imajo plovila obeh držav v Azovskem morju pravico do svobodne plovbe, a Rusija je v zadnjem času začela nadzorovati ladje, ki prihajajo v ukrajinska pristanišča ali iz njih odhajajo, trdi Kijev.

Zveza Nato, Evropska unija in več evropskih držav so medtem pozvale Rusijo, naj izpustijo ukrajinske pomorščake, obsodile so agresijo Rusije. Nemčija in Francija sta predlagali, da bi posredovali v novem incidentu med Ukrajino in Rusijo.

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, "da mu ni všeč, kar se dogaja med Rusijo in Ukrajino" in da sodeluje z Evropejci za rešitev.

Na zahtevo obeh vpletenih držav je potekalo izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov. Rusija je tam Ukrajini očitala, da ni spoštovala njenih meja. Veleposlanica ZDA pri ZN-u Nikki Haley pa je Rusiji očitala "škandalozno kršitev" suverenosti Ukrajine.

Kijev: Protestniki zažgali ruski avtomobil

V Kijevu pa se je v nedeljo zvečer zbralo okoli 150 protestnikov, ki so v stavbo ruskega veleposlaništva metali bakle in zažgali najmanj en diplomatski avtomobil. "Zelo jezni smo. Že zdavnaj bi morali prekiniti vse diplomatske odnose z Rusijo," je za BBC dejal eden izmed protestnikov.

A. P. J., J. R.