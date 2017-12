Uljukajev prvi ruski minister, obsojen jemanja podkupnine

Sporni naftni posli

15. december 2017 ob 13:00

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sodišče v Moskvi je odločilo, da je nekdanji minister za gospodarstvo Aleksej Uljukajev kriv prejemanja podkupnine od nekdanjega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Izreklo mu je osemletno zaporno kazen in plačilo milijonske globe.

"Uljukajev je kriv jemanja podkupnine pri izvajanju uradnih dolžnosti," je izjavila sodnica Larisa Semjonova, kmalu zatem pa je sporočila še kazen: osem let v kazenski koloniji in plačilo 130 milijonov rubljev (1,9 milijona evrov) globe . Tožilstvo je zahtevalo deset let zapora in 500 milijonov rubljev (7,2 milijona evrov) globe.

Uljukajeva so lani, ko je bil še na mestu gospodarskega ministra, zasačili med prejemanjem dveh milijonov dolarjev gotovine na sedežu državnega naftnega velikana Rosneft. V zameno naj bi odobril odprodajo državnega deleža v naftni družbi Bašneft Rosneftu, katerega direktor Igor Sečin je član ožjega Putinovega kroga.

Menil je, da je v torbi vino

Uljukajev obtožbe zanika in vztraja, da ga je Sečin ujel v past. Zvabil naj bi ga v prostore Rosnefta, kjer so mu predali torbo z denarjem, medtem ko je sam mislil, da je v njej obljubljeno mu vino. Nato so ga aretirali na podlagi lažnih obtožb, ki temeljijo zgolj na Sečinovih trditvah, pravi. Preiskovalci nasprotno trdijo, da je Uljukajev od Rosnefta podkupnino zahteval. Prodaji Bašnefta Rosneftu je Uljukajev sicer kot minister sprva nasprotoval, nato pa jo je podprl.

Gre za doslej najvišjega ruskega uradnika, aretiranega v 17 letih Putinove vladavine, in obenem prvo sojenje kakšnemu ruskemu ministru od razpada Sovjetske zveze.

61-letni Uljukajev se je prejšnji teden javno opravičil rojakom, ker je, ko je bil del oblasti, ignoriral vse krivice ruskega političnega sistema in se je osredotočal zgolj nase in svojo kariero. "Ko je vse dobro, se brezsramno obrneš stran od človeškega gorja," je dejal.

A. P. J.