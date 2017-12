Umrl Bernard Law, osramočeni kardinal v osrčju spolnih zlorab

Law po bostonski škofiji premeščal pedofilske duhovnike

20. december 2017 ob 08:53

Vatikan - MMC RTV SLO

V Rimu je v starosti 86 let umrl kardinal Bernard Law, osramočeni nekdanji bostonski nadškof, ki je bil leta 2002 prislijen odstopiti zaradi premeščanja pedofilskih duhovnikov po svoji škofiji.

Law je bil tako osrednja figura v največji krizi, kar je kdaj zajela katoliško cerkev v ZDA. Več desetletij trajajoče zlorabe je nazadnje razkrila obsežna zgodba v Boston Globu, po kateri so leta 2015 tudi posneli z oskarjem nagrajeni film V žarišču (Spotlight).

Kot so sporočili iz Vatikana, je Law umrl v sredo po daljši bolezni.

Law je bil svoj čas eden najpomembnejših ameriških cerkvenih voditeljev. Imel je močen vpliv na vatikanska imenovanja v ameriški škofiji, pomagal je postavljati prednostne smernice za ameriške škofe in je bil zelo dobro zapisan pri takratnemu papežu Janezu Pavlu II.

A januarja 2002 je Boston Globe začel objavljati serijo člankov, ki so razkrili, da je Law vrsto let premeščal spolne prestopnike v duhovniških vrstah iz ene škofije v drugo, brez, da bi o tem obvestil starše ali policijo. Zgodba Boston Globa je dvignila veliko prahu in zbudila katolike po vsej državi, ki so od svojih škofov zahtevali izvedeti, ali so počeli enako kot Law.

3 milijarde dolarjev za žrtve

Law sprva afere ni želel komentirati, nazadnje pa se je bil prisiljen opravičiti in obljubiti korenito reformo. A mu ni kaj dosti pomagalo - na dan je namreč prišlo še na tisoče cerkvenih dokumentacij, iz katerih je bilo razvidno, da je Lawa in ostale bolj skrbelo za obtožene duhovnike kot pa za njihove žrtve. Po velikem pogromu nad kardinalom je Law nazadnje papežu poslal svojo odstopno izjavo, ki jo je papež sprejel.

"Goreče molim, da bi to dejanje pomagalo bostonski nadškofiji pri celjenju ran, spravi in enotnosti, ki so tako obupno potrebne," je dejal Law ob odstopu z vrha nadškofije. "Vsem tistim, ki so trpeli zaradi mojih pomanjkljivosti in napak, se opravičujem in prosim odpuščanja."

Lawjev sestop s prestola je bil za mnoge šokanten, za Cerkev, ki se običajno krčevito upira pritiskom javnosti, pa ena redkih tovrstnih drastičnih potez. A, kot poroča AP, je bila razsežnost krize prevelika. Od leta 1950 je bilo več kot 6.500 ameriških duhovnikov (6 odstotkov vseh) obtoženih spolnega zlorabljanja otrok, ameriška cerkev pa je žrtvam izplačala več kot 3 milijarde dolarjev.

Bostonska cerkev se je bankrotu ognila samo tako, da je pristala na prodajo zemljišč in nepremičnin, vrednih več kot 100 milijonov dolarjev, s čimer je poplačala izvensodne poravnave več kot 500 žrtvam zlorab.

"Obrnil hrbet otrokom"

Kot poglavar nadškofije v središču tega škandala je Law vse do smrti ostal simbol cerkvenih zlorab. Mitchell Garabedian, bostonski odvetnik, ki je zastopal več deset žrtev duhovnikov, pravi, da je Lawova smrt samo še odprla stare rane. "Law je obrnil hrbet nedolžnim otrokom in omogočal njihove spolne zlorabe," pravi Garabedian.

Kardinal Law je sicer tudi po škandalu ohranil kar nekaj podpore v Vatikanu. Leta 2004 je bil imenovan za nadduhovnika bazilike sv. Marije Velike, ene od štirih glavnih rimskih bazilik. Ko je papež Janez Pavel II. leta 2005 umrl, je bil Law med škofi, ki so maševali na spominski maši v baziliki sv. Petra.

Law je tudi še vrsto let deloval v vatikanskih odborih, vključno v Kongregaciji za škofe, ki je zadolžena za selekcijo novih škofov. Zastopniki žrtev so Lawove visoke položaje v Vatikanu videli kot znak cerkvenih uslug Lawju in popolne neskesanosti Vatikana glede zlorab otrok.

K. S.