Umrl je ameriški republikanski senator John McCain

Odločno je zagovarjal vojne

26. avgust 2018 ob 07:40,

zadnji poseg: 26. avgust 2018 ob 09:47

Washington - MMC RTV SLO, STA

John McCain, senator, vojni veteran in predsedniški kandidat, je zadnje leto bolehal za rakom na možganih. Umrl je star 81 let. Veljal je za ameriškega junaka, zagovarjal pa je številne vojne in nasprotoval reformi zdravstvenega zavarovanja, ki je pomagala milijonom Američanov.

Agresivno obliko raka na možganih so mu odkrili lanskega julija, prestal je operacijo in se kmalu po njej vrnil v kongres. A decembra se je odločil zapustiti Washinghton in se vrnil v rodno Arizono. Pred dnevi je njegova družina sporočila, da se je odločil prekiniti zdravljenje.

McCain, njegov oče in dedek sta bila mornariška admirala, je veljal za vojnega heroja in je imel 17 odlikovanj. V vietnamski vojni je bil vojaški pilot in več kot pet let vojni ujetnik, med ujetništvom pa so ga mučili, kar mu je pustilo trajne posledice.

Leta 1982 se je odločil za vstop v politiko in kandidiral na volitvah v zvezni kongres, leta 1986 pa je zmagal še na volitvah v zvezni senat. Dvakrat se je neuspešno potegoval za mesto predsednika ZDA. Prvič ga je v boju za predsedniško nominacijo Republikanske stranke leta 2000 porazil George Bush mlajši, leta 2008 je postal republikanski kandidat, a ga je premagal demokrat Barack Obama.

Na tistih volitvah je ob njemu za položaj podpredsednice kandidirala Sarah Palin iz še bolj desnega dela Republikanske stranke, ki je bila takrat guvernerka zvezne države Aljaska. McCain je šele malo pred smrtjo priznal, da je bila izbira Sarah Palin napaka in da bi moral raje poslušati sebe ter si za podpredsedniškega kandidata izbrati demokrata Josepha Liebermana, s katerim je leta 2000 poskusil že demokratski kandidat Al Gore, ki je volitve izgubil proti Bushu mlajšemu. S Sarah Palin sta se sicer ujela na področjih davčne politike, pravice ženske do splava in pravic istospolno usmerjenih.

Proti zdravstvenemu zavarovanju, za vojne

Čeprav je kot senator sam prejemal zdravljenje proti raku, ki ga financirajo ameriški davkoplačevalci, je iz nasprotovanja reformi zdravstvenega zavarovanja iz časa predsednika Obame, ki je zavarovanje omogočilo dodatnim okoli 22 milijonom Američanov, v senatu glasoval za nadaljevanje razprave o republikanski zamenjavi Obamove reforme.

Odločno je zagovarjal ameriški napad na Irak leta 2003, čeravno je leta kasneje priznal, da je bila to napaka in da mora sam prevzeti del odgovornosti. Zagovarjal je tudi ameriško vojno v Afganistanu, leta 2011 podpiral je napad na Libijo. Zavzemal se je za rušenje, tudi uboj, libijskega voditelja Moamerja Gadafija, čeprav se je še leta 2009 sestal z njim in njegovim sinom v Tripoliju in izrekel svojo podporo temu, da bi ZDA Libiji dobavile orožje. Srečanje v Tripoliju je prišlo v javnost zaradi Wikileaksa in objave zaupnih ameriških diplomatskih sporočil.

McCain je bil tudi odločen podpornik Izraela. Leta 2014 je tako pohvalil ravnanje izraelske vojske med njenimi napadi na Gazo, v katerih je bilo ubitih okoli 2.200 ljudi, večinoma civilistov, med njimi okoli 500 otrok.

Leta 1983 je kot eden izmed 77 republikanskih kongresnikov glasoval proti temu, da bi uvedli državni praznik v čast borcu za državljanske pravice in enakopravnost temnopoltih Američanov Martinu Luthru Kingu. Svojo odločitev, ki jo je leta kasneje sicer spremenil, je takrat pojasnil, češ da ni menil, da je potreben še en praznik in da to preveč stane.

Trumpa kritiziral in podpiral

Po nastopu Donalda Trumpa na predsedniški položaj je postal eden njegovih najglasnejših kritikov, a predvsem na videz. V senatu je namreč v veliki večini primerov glasoval v skladu s Trumpovimi politikami. Je pa na Twitterju zapisal, da Trumpa ne želi na svojem pogrebu.

Vrstijo se izrazi sožalja ameriških politikov. Predsednik Trump je družini McCain po Twitterju že izrekel najgloblje sočutje in spoštovanje, kot poroča BBC, pa ni komentiral njegovega življenja. Nekdanji predsednik Bush mlajši je McCaina označil za "domoljuba najvišjega reda" in "prijatelja", ki ga bo "močno pogrešal".

Obama je sporočil, da sta kljub razlikam z McCainom delila "zvestobo nečemu višjemu, idealom, za katere so se borile, protestirale in se žrtvovale generacije Američanov in priseljencev".

"Johnu ni bilo nikoli lahko na njegovi življenjski poti - z žrtvovanjem in trpljenjem je navdihnil druge, da so služili nečemu večjemu od sebe," pa je sporočila Sarah Palin.

A. S., B. V.