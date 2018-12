George H. W. Bush, 41. predsednik ZDA. Foto: EPA Dodaj v

Umrl je George Bush starejši

41. predsednik ZDA

1. december 2018 ob 06:47

Houston - MMC RTV SLO

V 95. letu starosti je v Houstonu umrl nekdanji ameriški predsednik George Bush starejši, ki je ZDA vodil med leti 1989 in 1993, potem ko je bil osem let podpredsednik države v administraciji Ronalda Reagana.

Aprila letos, teden dni po smrti njegove žene Barbare, so ga sprejeli na intenzivni oddelek bolnišnice zaradi infekcije, potem je bil hospitaliziran še večkrat. Nekdanji 41. predsednik je med drugim bolehal za Parkinsonovo boleznijo, imel je tudi težave z dihanjem.

V času 2. svetovne vojne je bil pilot, pozneje pa kongresnik iz Teksasa, veleposlanik pri Združenih narodih, predsednik Republikanskega narodnega odbora in direktor obveščevalne agencije Cia. George Herbert Walker Bush je oče 43. predsednika Georga Walkerja Busha. Njegov sin Jeb Bush je bil eden od kandidatov za predseniško nominacijo republikancev za volitve 2016.

Kot predsednik ZDA George Bush starejši leta 1991 z zavezniki med zalivsko vojno napadel Irak, vendar pa je Sadamu Huseinu dovolil ostati na oblasti. Iraški diktator Husein je leta 1990 zasedel Kuvajt in mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA je leta 1991 po več tednih letalskih napadov in kopenske ofenzive iraško vojsko pregnala iz Kuvajta.

V zgodovino se bo zapisal tudi kot najstarejši nekdanji predsednik ZDA. Na drugem mestu je Gerald Ford, ki je umrl star 93 let in 165 dni in na tretjem mestu Ronald Reagan, ki je umrl star 93 let in 120 dni.

B. R.