Umrl je nekdanji avstrijski zunanji minister Alois Mock - "gospod Evropa"

Bil je član Ljudske stranke

1. junij 2017 ob 14:15,

zadnji poseg: 1. junij 2017 ob 16:09

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

V 83. letu starosti je umrl nekdanji avstrijski zunanji minister in podkancler Alois Mock, ki je bil eden najbolj priljubljenih politikov v Avstriji.

Po študiju prava na Dunaju je izobraževanje nadaljeval na študiju mednarodnega prava v Bologni in Bruslju. Med letoma 1961 in 1966 je kanclerju Josefu Klausu svetoval glede zadev, povezanih z Evropsko gospodarsko skupnostjo, EFTO in OECD-jem. Leta 1966 je postal sekretar v Klausovem kabinetu, med letoma 1969 in 1970 pa je bil najmlajši minister za izobraževanje v avstrijski zgodovini.

Po volitvah leta 1971 je postal poslanec in župan Euratsfelda, pozneje pa je postal tudi predsednik Ljudske stranke (ÖVP), leta 1979 predsednik Evropske demokratske unije, med letoma 1983 in 1987 pa je bil tudi predsednik mednarodne krščanske demokratične unije (IDU).

Po volitvah leta 1986, na katerih je Ljudska stranka dobila skoraj toliko glasov kot socialdemokrati, je Mock postal podkancler v vladi socialdemokrata Franza Vranitzkyja, med letoma 1987 in 1995, v obdobju, ko se je Avstrija priključevala Evropski uniji, pa je bil potem zunanji minister.

27. junija 1989 je skupaj z madžarskim kolegom Gyulo Hornom z velikimi kleščami simbolično zarezal v bodečo žico, ki je od leta 1966 označevala mejo z Avstrijo, in bila fizična ter ideološka meja med Vzhodom in Zahodom. Odstranjevanje žice se je sicer začelo že 2. maja.

Skupaj z nemškim zunanjim ministrom Hans-Dietrichom Genscherjem je igral pomembno vlogo pri priznanju Slovenije in Hrvaške.

Leta 1992 je prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge in prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarodnemu priznanju in uveljavljanju Republike Slovenije.

Kot poroča STA, je že v času, ko je bil dejaven v politiki, trpel za Parkinsonovo boleznijo, zaradi česar se je v zadnjih letih umaknil iz javnosti. 50 let je bil poročen z Edith Mock, s katero pa nista imela otrok.

Van del Bellen: Umrl oče našega članstva v EU-ju

Iz Avstrije se ob smrti enega najbolj priljubljenih politikov že vrstijo odzivi. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen ga je označil za očeta članstva v EU-ju in velikega Evropejca. Dejal je še, da je bil politik, ki si je prizadeval za konsenz in se osredotočal na stvari, ki so ljudem skupne, namesto na tiste, ki jih delijo.

Vodja ÖVP-ja, avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz, pa je izrazil globoko pretresenost in poudaril, da je z njim Avstrija izgubila zelo odgovornega človeka. Pretresenost ob smrti je izrazil tudi avstrijski kancler Christian Kern, ki je dejal, da je država izgubila moža, ki je imel pomembne zasluge za Avstrijo.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da Avstrija in Evropa Mocku, čigar vzdevek je "gospod Evropa," veliko dolgujeta. "Evropa je izgubila neomajnega garanta in angažiranega borca za evropsko integracijo," je poudaril Juncker.

Rupel: Po vdoru JLA nam je pomagal tako rekoč vsak dan

"Pomagal nam je, ko je bilo splošno mednarodno priznanje še daleč in ko o tem ni bilo soglasja niti v avstrijski vladi. Bil je prvi evropski državnik, s katerim sem govoril tisto jutro po vdoru JLA v Slovenijo, nato pa nam je pomagal tako rekoč vsak dan," se Mocka spominja nekdanji slovenski zunanji minister Rupel, za katerega je bil Mock v času osamosvajanja eden najpomembnejših avstrijskih in tudi evropskih voditeljev. "Prijatelja spoznaš v nesreči, to gotovo velja za Aloisa Mocka in za napad jugoslovanske vojske na Slovenijo 26. junija 1991," je dejal prvi slovenski zunanji minister.

Kot je dodal, je bilo druženje z Mockom veselo in navdihujoče, vendar je njegovo bleščečo kariero žal prekinila bolezen. "Živo se spominjam obletnic slovenske samostojnosti, ki smo jih praznovali skupaj z Mockom in drugimi velikani evropske diplomacije," je še dejal Rupel.

K. T.