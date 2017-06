Poudarki Izrazi žalovanja po Nemčiji in Evropi Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Kohl je bil nemški kancler 16 let. Foto: EPA Helmut Kohl (sredina) z nekdanjim voditeljem Sovjetske zveze Mihailom Gorbačovom in nekdanjim ameriškim predsednikom Bushem leta 2005 v Geisi v Nemčiji. Foto: EPA Mir mora biti več kot odsotnost vojne. Helmut Kohl o miru in vojni Helmut Kohl leta 2014 med govorom v Dresdnu. Govor je potekal ob 25. obletnici prav tako Kohlovega govora 'Od nemške združitve do evropskega dogovora", prav tako v Dresdnu. Foto: EPA V nekaj letih bo postala, o čemer so sanjali ustanovni očetje moderne Evrope po vojni, Združene države Evrope. Helmut Kohl o Evropski uniji Helmut Kohl ob odkritju spomenika nemške umetnice Käthe Kollwitz leta 2013 v Berlinu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je nekdanji nemški kancler in arhitekt združitve Nemčij Helmut Kohl

Odigral je pomembno vlogo pri priznanju Slovenije

16. junij 2017 ob 17:28,

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 19:11

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V 88. letu starosti je umrl nekdanji dolgoletni nemški kancler Helmut Kohl, ki je odigral veliko vlogo pri združitvi obeh Nemčij in nastanku Evropske unije.

Nemški kancler je bil med letoma 1982 in 1998, predsednik stranke Krščanskodemokratska unija (CDU) pa med letoma 1973 in 1998. Na nemškem premierskem stolčku se je dlje od njega obdržal le Otto von Bismarck.

Kohl je imel izjemne zasluge za ponovno združitev obeh Nemčij leta 1990 in za združevanje revnega vzhodnega dela z veliko bolj razvitim zahodnim delom, vendar pa mu v 90. letih ni uspelo izvesti potrebnih reform domačega gospodarstva in je prvi kancler, ki je s položaja odšel zaradi poraza na volitvah, potem ko ga je leta 1998 premagal vodja SPD-ja Gerhard Schröder.

Gonilna sila za evrom

Nekdanji kancler je bil gonilna sila za uvedbo evra kot skupne valute Evropske unije, saj je uspel nemške skeptike prepričati k opustitvi nemške marke.

Potem ko je leta 1998 izgubil volitve, je bil še štiri leta poslanec, nato pa leta 2002 ni več kandidiral na volitvah in se je upokojil. Julija 2001 je izdal tudi avtobiografijo, v kateri je opisal svoje življenje do leta 1982, ko je postal kancler. Tri leta pozneje, 28. decembra 2004, je med katastrofalnim potresom obtičal na Šrilanki, od koder mu je pomagala tamkajšnja vojska s svojim letalstvom.

Zelo pomembno vlogo je odigral tudi pri priznanju neodvisnosti Slovenije leta 1991, za kar je leta 2005 prejel red za izredne zasluge Republike Slovenije.

Vse od leta 2008 je bil kohl po hudem padcu prikovan na invalidski voziček. Po poročanju Bilda je umrl danes zjutraj na svojem domu v Ludwigshafnu na zahodu Nemčije.

Izrazi žalovanja po Nemčiji, Evropi in svetu

"Žalujemo," so v tvitu zapisali krščanski demokrati (CDU), katerih član je bil v času kanclerstva. Iz vrst stranke prihaja tudi sedanja kanclerka Angela Merkel, katere mentor je v zgodnji karieri bil prav Kohl in jo tudi imenoval na njeno prvo ministrsko mesto. Tiskovni predstavnik Merklove Steffan Seibert je sporočil, da žalujejo za velikim Nemcem in Evropejcem.

Svoje sožalje je v izjavi za javnost izrazil tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Zapisal je, da je Kohl "evropsko hišo napolnil z življenjem", ne le zaradi združitve vzhodne in zahodne Nemčije, temveč tudi zaradi postavitve temeljev Evropski uniji in dodal, da "brez Helmuta Kohla evro ne bi obstajal".

"Le trije ljudje - Jean Monnet, Jacques Delors and Helmut Kohl - so si zaslužili častno državljanstvo Evropske unije za svoje zasluge pri evropski kooperaciji. To govori samo zase, zaradi tega je naša izguba še večja - tako politično kot človeško," je še zapisal Juncker.

"Vedno se bom spominjal Helmuta Kohla. Prijatelj in državnik, ki je pomagal ponovno združiti Evropo," je zapisal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Oglasil se je tudi Gerhard Schröder, Kohlov naslednik na kanclerskem mestu: "Bil je velik domoljub in Evropejec. Združitev naše države in našega kontinenta bo za zmeraj povezano z njegovim imenom."

V Bruslju so ob Kohlovi smrti zastave spustili na polovico droga.

"Obžalujem izgubo velikega prijatelja svobode in človeka, ki ga imam za enega najboljših voditeljev povojne Evrope", je zapisal nekdanji ameriški predsednik George H. W. Bush in izpostavil, da sta z bližnjim sodelovanjem prispevala k mirnemu koncu hladne vojne.

"Nikoli ne bomo pozabili Helmuta Kohla, očeta ponovne združitve Nemčije, podpornika evropskega združevanja in mednarodnega priznanja Slovenije," je ob novici v tvitu zapisal Karl Erjavec.

"Z žalostjo sem prejel vest, da se je poslovil velik državnik, prijatelj Slovenije in Evropejec, Helmut Kohl," je tvitnil predsednik Borut Pahor.

"Helmut Kohl je bil eden zadnjih državnikov, ki so verjeli v evropsko idejo, idejo evropskega združevanja, ker je doživel grozote tiste vojne, na podlagi katere so potem Evropejci rekli nikoli več in so začeli odstranjevati razloge za rojevanje novih vojn in konfliktov v Evropi," je za STA povedal Milan Kučan in dodal, da sta Kohl in podkancler Hans-Dietrich Genscher pospešila razpravo med članicami takratne Evropske skupnosti glede priznanja Slovenije leta 1992.

J. R.