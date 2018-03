Umrl je znameniti fizik Stephen Hawking

Znan po delu na temo črnih lukenj in relativnosti

14. marec 2018 ob 06:50,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 07:22

Cambridge - MMC RTV SLO, STA

V starosti 76 let je umrl znameniti britanski fizik Stephen Hawking. Družina je sporočila, da je umrl spokojno na svojem domu v Cambridgeu.

"Globoko obžalujemo smrt dragega očeta. Bil je velik znanstvenik in izjemen človek, čigar delo bo živelo še mnoga leta," so po poročanju francoske tiskovne agencje AFP sporočili njegovi otroci Lucy, Robert in Tim Hawking.

Rojen je bil 8. januarja leta 1942 v Oxfordu. Leta 1963 mu je bila diagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), bolezen gibalnih nevronov, zaradi katere je bil skoraj popolnoma hrom. Ob postavitvi diagnoze so zdravniki pričakovali, da ima pred seboj še dve leti življenja. A bolezen je napredovala počasneje kot običajno. Pozneje je izgubil tudi sposobnost govora in je z okolico komuniciral samo prek računalniškega sintetizatorja glasu.

Na oxfordski univerzi je končal študij fizike, na univerzi Cambridge pa je doktoriral iz kozmologije. Znan je bil predvsem po svojem delu na področju kvantne gravitacije, posebno glede črnih lukenj, in relativnosti, napisal pa je tudi več poljudnoznanstvenih knjig, med njimi Kratko zgodovino časa (1988). Prodanih je bilo 10 milijonov izvodov, knjiga pa je prevedena v 40 jezikov.

B. V.