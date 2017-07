Umrl kitajski nobelovec Lju Šjaobo

Zadnje tri mesece je preživel v bolnišnici

13. julij 2017 ob 15:59

Peking - MMC RTV SLO/STA

V starosti 61 let je umrl kitajski oporečnik in dobitnik Nobelove nagrade za mir Lju Šjaobo. Umrl je v bolnišnici, kamor so ga sprejeli zaradi raka na jetrih, potem ko je bil osem let v zaporu.

Lju je bil ključni vodja protestov na Trgu nebeškega miru leta 1989. Leta 2008 je sooblikoval peticijo, v kateri so pozivali k demokratičnim reformam na Kitajskem.

Dva dni pred uradno objavo manifesta je policija Ljuja aretirala in ga zaradi rušenja državne ureditve obsodila na 11-letno zaporno kazen.

Leta 2010 je prejel Nobelovo nagrado za mir, kar je Kitajska označila kot poseg v njene notranje zadeve. Mednarodna skupnost se je več časa zavzemala za njegovo izpustitev iz zapora.

Lju je bil človekoljubni aktivist, literarni kritik, akademik ter najbolj znani kitajski politični zapornik. Maja letos so odkrili, da ima raka na jetrih v zadnjem stadiju. Zaradi resnosti bolezni so Ljuja iz zapora premestili v bolnišnico v Šenjangu, kjer je umrl. Smrt so potrdile kitajske oblasti.

J. R.