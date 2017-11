Umrl Salvatore "Zver" Riina, najvplivnejši mafijski šef 20. stoletja

26-krat so ga obsodili na dosmrtni zapor

17. november 2017 ob 09:13

Parma - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Za posledicami raka je umrl eden najzloglasnejših botrov sicilijanske mafije Salvatore "Toto" Riina, ki je bil obsojen na 26 dosmrtnih kazni, saj naj bi v preteklosti naročil več kot 150 umorov.

87-letni Riina je umrl v bolnišnici, ki je del strogo varovanega zapora v Parmi, kjer je bil zaradi raka v umetni komi. Italijansko ministrstvo je v četrtek njegovi družini dovolilo, da ga je obiskala in se od njega poslovila.

Riina, ki je imel zaradi svoje okrutnosti vzdevek "Zver", je nekoč veljal za "šefa vseh šefov" in je bil strah in trepet na Siciliji. Imel je sloves najvplivnejšega in najstrašnejšega mafijskega šefa na Siciliji v 20. stoletju. Bil je vodja zloglasnega mafijskega klana Cosa Nostra.

Na sodišču je bil med obsojen, da je leta 1992 in 1993 naročil umor znanih italijanskih protimafijskih tožilcev Giovannija Falcona in Paola Borsellina. Stal naj bi tudi za nizom bombnih eksplozij v Rimu, Milanu in Firencah leta 1993, ki so vzele deset življenj.

A. P. J.