Umrla Barbara Bush, nekdanja prva dama in mati ameriškega predsednika

Donald Trump ukazal, da se zastave spustijo na pol droga

18. april 2018 ob 07:34

Washington - MMC RTV SLO, STA

V 92. letu starosti je umrla Barbara Bush, žena ameriškega predsednika Georgea H. W. Busha in mati predsednika Georgea W. Busha mlajšega. S svojimi žaljivimi in neobčutljivimi izjavami je večkrat razburjala javnost.

Vzroka smrti tiskovni predstavnik družine Bush ni sporočil, vendar je že nekaj časa trpela zaradi bolezni pljuč in srca. Po zadnjem sprejemu v bolnišnici na začetku aprila je odklonila nadaljnje zdravljenje.

Barbara Pierce Bush se je rodila 8. junija 1925 v predmestju New Yorka izdajatelju revij in gospodinji. Po dobrem letu dni študija na kolidžu se je z 19 leti januarja 1945 poročila s prvim moškim, ki ga je poljubila, to je z vojaškim pilotom Georgeem Herbertom Walkerjem Bushem oziroma z Bushem starejšim. Ta je bil v svoji karieri teksaški naftar, kongresnik, veleposlanik pri ZN-u, direktor ameriške obveščevalne agencija Cia, podpredsednik in predsednik ZDA.

Imela sta šest otrok in najstarejši George Bush je leta 2001 prav tako postal predsednik ZDA. Barbara Bush je tako postala šele druga prva mati v zgodovini ZDA po Abigail Adams, ženi predsednika Johna Adamsa in materi predsednika Johna Quincyja Adamsa.

Drugi sin Jeb je postal guverner Floride, leta 2016 pa se je neuspešno potegoval za republikansko nominacijo za ameriškega predsednika proti Donaldu Trumpu.

Druga dva sinova Neil in Marvin sta postala poslovneža, hčerka Dorothy pa se je poročila z demokratskim lobistom. George in Barbara sta imela tudi hči Robin, ki pa je v tretjem letu starosti leta 1953 umrla za levkemijo.

Zgodovina žaljivih izjav

Barbara Bush je bila znana po svojih žaljivih in neobčutljivih izjavah. Leta 1984 je demokratsko podpredsedniško kandidatko Geraldine Ferraro posredno označila za psico. Predsedniški kandidat Walter Mondale in Geraldine Ferraro sta namreč za družino Bush dejala, da ni v stiku s povprečnimi Američani, Barbara Bush pa je za Geraldine Ferraro v odzivu dejala, da se "rima na bogata" (ang. rhymes with bitch), s čimer je hotela reči, da je psica (ang. bitch). Za žalitev se je pozneje "opravičila" in dejala, da je hotela reči "čarovnica" (ang. witch), piše Newsweek.

"Zakaj naj bi poslušali o smrti?"

Pred iraško vojno leta 2003, ki jo je sprožil njen sin, predsednik Bush mlajši, je grozote vojne zavrnila kot "nepomembne". Le nekaj dni pred začetkom vojne je v oddaji Dobro jutro, Amerika na televiziji ABC dejala: "Zakaj naj bi poslušali o vrečah za trupla in smrti? To ni pomembno. Zakaj bi torej svoj čudoviti um trošila za takšne reči?" se je vprašala Barbara Bush.

Po orkanu Katrina, ki je močno prizadel New Orleans, najhuje pa njegove temnopolte in revnejše prebivalce, je Barbara Bush z možem obiskala stadion Astrodome v Houstonu, kamor so nastanili prebivalce, ki so morali zaradi orkana zapustiti svoje domove. Pri tem je menila, da zaradi tega, ker gre za revnejše ljudi, njihov položaj ni tako problematičen.

"Skoraj vsi, s katerimi sem govorila, pravijo 'preselili se bomo v Houston'. Kar sem slišala je malce grozljivo, in sicer, da želijo vsi ostati v Teksasu. Vsi so tako navdušeni nad dobrodošlico," je dejala in dodala: "In številni ljudje na stadionu so, veste, že tako in tako bili deprivilegirani, zato jim gre zdaj zelo dobro."

Trump ukazal spust zastav na pol droga

Predsednik Donald Trump, o katerem je Barbara Bush februarja 2016 dejala, da ga je "sita", je ukazal, naj se zastave po ZDA do njenega pogreba spustijo na pol droga, Bela hiša pa je izdala dve sožalni sporočili posebej od Trumpa in posebej od prve dame Melanie Trump.

Prvo sporočilo pravi, da se Trump in Melania pridružujeta proslavljanju življenja Barbare Bush, kot zagovornice ameriških družin. Med njenimi največjimi dosežki naj bi bilo priznavanje pomena pismenosti kot temeljne družinske vrednote.

Sporočilo Melanie Trump pa poudarja, da je Barbara Bush v življenju vedno dajala na prvo mesto družino in domovino. "Bila je močna ženska in vedno se je bomo spominjali po njenih najpomembnejših vlogah žene, matere in prve dame ZDA," je ob izrazu sožalja sporočila Melania Trump.

Obama: Barbara Bush primer ponižnosti

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in njegova žena Michelle Obama sta skupaj sporočila, da je bila Barbara Bush predana javni službi. Vedno ji bosta hvaležna za velikodušnost, ki ga je izkazala v času, ko sta bila v Beli hiši, sta sporočila.

Še bolj pa sta ji hvaležna za način, na katerega je živela - kot dokaz dejstva, da je javna služba pomembna in plemenita, kot primer ponižnosti in dostojnosti, ki odseva najboljše v ameriškem duhu, sta še sporočila. "V spominu bo ostala, ker je prenesla te ameriške vrednote na svoje otroke, vnuke in pravnuke in na državljane, ki jih je z možem navdihnila, da postanejo svetle točke v službi drugih," sta sporočila Barack in Michelle Obama.

B. V.