Umrla je Christine Keeler, glavna akterka v enem največjih britanskih škandalov 20. stoletja

Profumo se je umaknil iz politike in se posvetil dobrodelnosti

6. december 2017 ob 13:35

London - MMC RTV SLO

V 76. letu starosti je umrla Christine Keeler, nekdanja manekenka in plesalka, ki se je na vrhuncu hladne vojne znašla na prvih straneh časopisov zaradi hkratnega razmerja z britanskim ministrom in sovjetskim diplomatom.

Življenjska zgodba Britanke ima vse značilnosti filmske uspešnice, zato ni presenečenje, da so o njej posneli že več filmov in gledaliških iger, tudi muzikal, prihodnje leto pa o znameniti aferi, ki je polnila časopisne stolpce v 60. letih prejšnjega stoletja, na male ekrane prihaja tudi televizijska serija.

Komaj 19-letna se je julija 1961 zapletla v razmerje s poročenim ministrom za vojno, 46-letnim Johnom Profumom, ki ga je prvič srečala na posestvu njegovega prijatelja Williama Astorja. Razmerje naj bi trajalo le nekaj tednov, a je imelo zelo daljnosežne posledice. Decembra 1962 je prišlo v Londonu do strelskega incidenta, v katerega sta bila vpletena dva moška, ki so ju mediji povezali s Keelerjevo, potem pa so mediji začeli plesalko in manekenko preiskovati in kmalu je prišlo na dan, da je imela istočasno kot s Profumom razmerje tudi z ruskim mornariškim atašejem Jevgenijem Ivanovom. Pojavile so se ostre kritike, da je bila ogrožena državna varnost. Profumo se je moral v parlamentu zagovarjati glede afere in kot se je izkazalo, je o svoji zvezi lagal, zaradi česar je moral kasneje odstopiti s položaja, kar je vodilo v padec konservativne vlade premierja Harolda Macmillana. Nobena preiskava ni pokazala, da bi bila zaradi afere Profuma s Keelerjevo kakor koli ogrožena državna varnost.

Afera Profumo velja za mejnik v odnosu britanske družbe do spolnosti in visoke družbe, do takrat je namreč veljalo spoštovanje zasebnosti politikov, saj so se mediji bali povračilnih ukrepov.

Novico o njeni smrti je sporočil njen sin Seymour Platt, potem ko se je dolgo borila s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. "V njenem sicer precej tragičnem življenju je bilo veliko dobrega, saj je bila tam družina, ki jo je imela zelo rada," je dejal Platt. "Kar se je zgodilo v njeni mladosti, ji je zelo škodilo."

"Želim si, da bi bila takrat starejša, da bi lahko kaj rekla v svoj in Stephenov zagovor, a bila sem samo mlado dekle," je dejala v enem od kasnejših intervjujev. Umetnik Stephen Ward je bil tisti, ki jo je uvedel v visoke britanske kroge, srečala pa ga je, ko je delala kot kabaretna plesalka v Sohu. Wardu so sodili zaradi obtožbe, da se preživlja z nemoralnimi zaslužki, pri čemer sta bili glavni priči na sojenju Keeerjeva in Mandy Rice-Davies, s katero sta skupaj delali kot plesalki v Sohu. Ward je storil samomor, še preden je avgusta leta 1963 sodišče razsodilo, da je kriv.

Po aferi, ki je močno zaznamovala njeno mladost, je živela precej bolj umirjeno življenje. Dvakrat se je poročila in rodila dva sinova, poleg Seymourja še Jamesa, a sta se oba zakona končala z ločitvijo.

Profumo, ki je veljal za vzhajajočo politično zvezdo, se je po aferi umaknil iz politike in o aferi nikoli ni javno spregovoril. Skupaj z ženo je opravljal številna prostovoljna dela, živel pa na račun bogate dediščine.

