Umrla je dolgoletna kronistka odprav na Himalajo, Elizabeth Hawley

V Nepalu je živela od leta 1960

27. januar 2018 ob 15:03

Katmandu - MMC RTV SLO

V starosti 94 let je v Nepalu umrla ameriška novinarka Elizabeth Hawley, ki je več kot 50 let spremljala odprave na Himalajo. Bila je ena največjih strokovnjakinj na temo najvišje gore na svetu, čeprav ni nikoli prišla v bazni tabor.

Umrla je v petek v bolnišnici v Katmanduju, teden dni po infekciji pljuč. Kot nekdo, ki je skrbno spremljala vzpone in preverjala trditve o uspešnih odpravah, je veljala za ključnega človeka za potrditev avtentičnosti vzpona, poroča BBC. Odprave na Himalajo je dokumentirala od leta 1963.

Rojena je bila leta 1923 v Čikagu. V Nepal se je preselila leta 1960, nekaj let po obisku Katmanduja leta 1957 v okviru poti okoli sveta. V tistem času je kot samska tuja ženska močno izstopala v nepalski družbi.

Delala je za agencijo Reuters, leta 1963 je poročala o prvi uspešni ameriški odpravi na Mount Everest. Poročala je tudi o prvem ženskem vzponu na Mount Everest, ki ga je leta 1975 izvedla Japonka Džunko Tabei, in prvem samostojnem vzponu, ki je pet let pozneje uspel Italijanu Reinholdu Messnerju.

Vzpostavila obsežen arhiv

Vzpostavila je himalajsko bazo podatkov, podroben arhiv o več kot 9.600 odpravah, ki ga je urejala do pred petimi leti. Gre za neuradno bazo podatkov, ki pa vseeno velja za najbolj verodostojno o uspešnih vzponih na Himalajo. Po njeni smrti so strokovnjaki zaskrbljeni, ali se bo arhiv še naprej vzdrževal.

Kot poroča BBC, je Elizabeth Hawley zasliševala plezalce, ki so trdili, da so postavili nove rekorde. Bila je tesna prijateljica številnih uglednih plezalcev, tudi Edmunda Hillaryja, enega prvih ljudi, ki so prišli na vrh Mount Everesta. Kolegi novinarji so jo označevali za "edinstveno" in zanjo dejali, da je obsedena z ugotavljanjem resničnosti podatkov.

B. V.