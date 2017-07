Univerzitetni profesorji Kenije nadaljujejo stavko

Sindikat akademskih delavcev ima člane po 33 univerzah

4. julij 2017 ob 08:37

Nairobi - MMC RTV SLO/Reuters

Predavatelji na kenijskih vladnih univerzah so po 54-dnevni stavki februarja z vlado sklenili dogovor o dvigu plač. Po neuresničitvi vladnega dogovora zdaj začenjajo novo stavko.

Sindikat univerzitetnih akademskih delavcev je z vlado sklenil dogovor o izplačilu 10 milijard kenijskih šilingov (slabih 85 milijonov evrov) do konca junija, vendar je vlada do zdaj izdala le 4,7 milijarde šilingov.

Februarja so člani univerzitetnega sindikata podpisali dogovor z vlado, ki je končal 54-dnevno stavko. V dogovoru so opredelili 17,5-odstotno zvišanje plač in 3,9-odstotno povišanje stanovanjskih dodatkov.

"Izvršni svet sindikata je izjemno razočaran nad vladnim in univerzitetnim svetom, da jima ni uspelo uresničiti skupne pogodbe," je v izjavi podal generalni sekretar sindikata Constantine Wasonga.

"Sindikat je sklenil, da akademski delavci na vseh javnih univerzah nadaljujejo stavko, dokler dogovor ni dokončno izpolnjen," še piše v izjavi. Sindikat ima člane v 33 kenijskih univerzah.

Po poročanju kenijskega portala The Standard Digital je sindikat prvega julija vladi postavil 48-urni ultimat za uresničitev dogovora, ki ga vlada ni uresničila, zato so začeli stavkati. Zaradi slabih plač je sindikat akademskih delavcev stavkal tudi že v letih 2003, 2004, 2013 in 2014.

Kenijski minister za izobraževanje Fred Matiangi je profesorje v izjavi pozval, naj prekličejo stavko, saj naj bi dogovor izvedli po fazah.

Protest profesorjev prihaja mesec po stavki bolniških sester, ki še vedno traja, in pred parlamentarnimi volitvami 8. avgusta predstavlja še dodatno težavo za kenijsko vlado.

J. R.