Uporniški vojaki v Slonokoščeni obali izpustili zajetega obrambnega ministra

Ni jasno, ali je upor končan

8. januar 2017 ob 12:09

Bouake - MMC RTV SLO

Vojaki, ki so se v Slonokoščeni obali uprli in zahtevali višje plače in boljše delovne razmere, so izpustili obrambnega ministra, ki so ga v mestu Bouake zajeli za dve uri.

Vojaki so ministra Alaina Richarda Donwahija zajeli po tem, ko so zavrnili pogoje, ki jih je postavil predsednik Alassane Ouattara. Ta je dejal, da bo upošteval zahteve vojakov in jih pozval, naj se vrnejo v vojašnice. Podrobnosti predsednik ni navedel, poroča BBC.

Ouattara je v televizijskem nagovoru dejal, da "tovrsten način postavljanja zahtev ni premieren". Kot je dejal, to "krni ugled njihove države po vseh njihovih naporih za oživitev gospodarstva". Po predsednikovem govoru je nekaj vojakov streljalo in zajelo ministra ter nekaj deset drugih ljudi na domu lokalnega predstavnika oblasti. Izpustili so jih čez nekaj ur. Ni pa jasno, ali se je upor končal.

Upor se je začel v petek v drugem največjem mestu v državi Bouake, od tam pa se je razširil v druga mesta, tudi v trgovsko središče Abidžan, na obrobju katerega so zajeli vojaško oporišče. O podobnih protestih vojakov so poročali iz mest Man, Daloa, Daoukro, Odienne in Korhogo.

BBC je poročal, da upor obuja spomin na 10-letno državljansko vojno, ki se je končala leta 2011. Nekateri od uporniških vojakov naj bi bili nekdanji uporniki, ki so se vojski pridružili po koncu vojne. Po vojni je predsednikovanje prevzel Ouattara, njegovemu predhodniku Laurentu Gbagboju pa sodijo na Mednarodnem kazenskem sodišču.

B. V.