Urad hrvaškega premierja v času Milanovića izplačeval dnevnice za lažna potovanja

Milanović sprejema le politično odgovornost

11. februar 2017 ob 10:23

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Hrvaško pretresa finančna afera, ki sega v sam vrh vlade. Državna revizija je namreč odkrila, da je urad predsednika hrvaške vlade leta 2015 izplačeval dnevnice za lažna službena potovanja.

Afera sega v čas, ko je vlado vodil tedanji predsednik socialdemokratov Zoran Milanović. Njegov urad je trem njegovim posebnim svetovalcem izplačal za 41.000 evrov dnevnic za lažna službena potovanja. Policija je kot glavnega osumljenca privedla nekdanjega vodjo Milanovičevega kabineta Tomislava Saucho.

Kot je za Radio Slovenija poročala Tanja Borčić Bernard, naj bi posebni svetovalci potovali na mednarodne konference, simpozije in podobno, težava pa je bila v tem, ker s službenih poti niso dostavili nobenega dokazila. Po prijavi revizije o nepravilnostih je hrvaško državno tožilstvo zadevo začelo preiskovati in ugotovili so, da Milanovićevi svetovalci pravzaprav nikamor niso potovali.

Grafološka analiza potrdila, da je podpisoval Saucha

532 dnevnic za službena potovanja treh posebnih svetovalcev tedanjega premierja v samo enem letu je podpisal vodja Milanovićevega kabineta Tomislav Saucha, kar sam zanika. "Če ne gre za napako, potem je to teže kaznivo dejanje. Vem, da jaz teh nalog nisem podpisal," je trdil vodja Milanovičevega kabineta, vendar je grafološka analiza njegovega podpisa pokazala drugače. Tudi zgodovinar Neven Budak, eden izmed treh svetovalcev, pravi, da so podpisi ponarejeni. "Mislim, da je nekdo ponaredil naše podpise in nezakonito dvignil denar," je dejal Budak.

Tožilstvo je v obtožnici zapisalo, da naj bi Saucha ustno zahteval od tajnice, naj napiše lažne potne naloge premierjevim svetovalcem, dnevnice so potem izplačevali v gotovini, prevzel pa naj bi jih prav Saucha. Dodatna preiskava policije je pokazala, da je bilo takšnih lažnih dnevnic za časa Milanovićeve vlade izplačanih za kar 73.000 evrov. Sam Milanović priznava le politično odgovornost, saj je bil Saucha njegov osebni izbor.

Sauchi so odredili enomesečni pripor, policija in tožilstvo pa bosta v prihodnjih dneh zaslišala večino zaposlenih v kabinetu predsednika hrvaške vlade, je še poročala Tanja Borčić Bernard.

B. V.