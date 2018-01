Urednica na BBC-ju odstopila s položaja zaradi neenake plače glede na moške kolege

BBC ima težave zaradi neenakosti plačil glede na spol

8. januar 2018 ob 07:28

zadnji poseg: 8. januar 2018 ob 08:01

London - MMC RTV SLO, Reuters

Urednica britanske javne radiotelevizije BBC Carrie Grace je odstopila s položaja urednice v Pekingu zaradi plačne neenakosti v primerjavi z moškimi kolegi.

Objavila je javno pismo, v katerem je zapisala, da vlada v BBC-ju, kjer dela 30 let, "kriza zaupanja", javni medij pa je obtožila, da "krši zakon o enakopravnosti in se upira pritiskom za pošten in transparenten plačni sistem", poroča Reuters.

BBC je bil nedavno na udaru kritik, ker je prišlo na dan, da moške plačuje več kot ženske, medij pa je obljubil, da bo razlike v plačah izničil do leta 2020.

Julija je BBC namreč razkril, da je svoje najbolj znane moške voditelje plačeval petkrat več kot najbolje plačane voditeljice in da sta bili dve tretjini zaposlenih, ki so v etru in zaslužijo najmanj 150.000 funtov (169.000 evrov), moški. Carrie Grace je skupaj z BBC-jevo urednico za Evropo Katyo Adler takrat objavila pismo, v katerem sta pozivali k enakemu plačilu za ženske.



Carrie Grace je ena od štirih mednarodnih urednic in urednikov, med katerimi sta dve ženska in dva moška, po julijskem razkritju pa je ugotovila, da moška prejemata najmanj 50 odstotkov več denarja kot ženski na tem položaju.

Urednik BBC-ja za ZDA Jon Sopel je tako prejemal letno plačo med 200.000 in 250.000 funtov (od 225.000 do 281.000 evrov), urednik za Bližnji vzhod Jeremy Bowen pa med 150.000 in 200.000 funtov (od 169.000 do 225.000 evrov), poroča BBC. Medtem je Carrie Grace zaslužila manj kot 150.000 funtov letno.

"Menim, da sem že zdaj zelo dobro plačana, še posebej kot nekdo, ki dela za javno financirano organizacijo", je zapisala. Dodala je: "Preprosto želim, da BBC spoštuje zakon in moške in ženske vrednoti enako". Spomnila je na zakon iz leta 2010, "ki pravi, da morajo moški in ženske za enako delo prejeti enako plačilo". Po njenih besedah se med zaposlenimi ženskami "potrpljenje in dobra volja iztekata".

Tudi povišanje plače ni pomenilo enakosti

Kot je dejala, so ji na BBC-ju od takrat ponudili povišanje plače, ki pa je "še vedno daleč od enake". Zato je zapustila položaj v Pekingu in se vrnila na svoje nekdanje delovno mesto znotraj televizijskega uredništva na BBC-ju.

"BBC mora priznati problem, se opravičiti in vzpostaviti enakopraven, pošten in transparenten plačni sistem," je sporočila Carrie Grace, ki poziva k neodvisni arbitraži o posameznih primerih znotraj medija.

BBC je medtem navedel svojo tiskovno predstavnico, ki je dejala, da je "poštenost plačila" za njih "ključna" in da je pregled plač, ki ga je opravil neodvisni sodnik, pokazal, da "ni sistemske diskriminacije zoper ženske".

