Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Napad na radijsko voditeljico je pretresel rusko novinarsko srenjo. Foto: Reuters Sorodne novice Napadalec na radiu Eho Moskve zabodel novinarko Dodaj v

Urednik Nove Gazete namerava svoje novinarje oborožiti

Kremelj: voditeljico je napadel norec

27. oktober 2017 ob 10:23

Moskva - MMC RTV SLO

Odgovorni urednik ruskega opozicijskega časopisa Nova Gazeta je v odzivu na napad na radijsko voditeljico Tatjano Felgengauer napovedal, da namerava svoje novinarje oborožiti s plinskimi pištolami.

Dmitrij Muratov je svoje načrte razgrnil na edini ruski neodvisni radijski postaji Eho Moskve, na katerem dela tudi omenjena napadena voditeljica. Kot je dejal, država ne daje zaščite novinarjem, zato bodo zanjo poskrbeli sami. Novinarje bodo poslali na izobraževanje o uporabi prej omenjenih pištol in tudi o drugih varnostnih ukrepih.

"Novinarsko sobo bom oborožil. Novinarjem bomo omogočili tudi druge varnostne ukrepe, o katerih pa ne želim govoriti," je povedal v eter. V preteklosti je bilo več novinarjev Nove Gazete ubitih v nepojasnjenih okoliščinah, med njimi je bila tudi ugledna novinarka Ana Politkovska, znana po kritični drži do predsednika Vladimirja Putina, ki je bila ubita leta 2006.

Iz podjetja Kalašnikov so sporočili, da novinarjem dajo 10-odstotni popust na vse nesmrtonosno orožje, pripravljeni pa so jim ponuditi tudi posvete o samoobrambi.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v odzivu na Muratove izjave v četrtek dejal, da lahko državljani sprejmejo varnostne ukrepe, če mislijo, da so potrebni in niso v nasprotju z zakoni, poroča Deutsche Welle.

Napadalec: Z voditeljico sem bil telepatsko povezan

Kot smo poročali, je pred štirimi dnevi moški vdrl v prostore radia Eho in zabodel 32-letno radijsko voditeljico. Novinarka je bila huje poškodovana, prepeljali so jo v bolnišnico. 48-letni napadalec je med zaslišanjem dejal, da ga je voditeljica spolno nadlegovala po "telepatskega stiku," ki naj bi ga vzpostavila že leta 2012.

Po napadu so se zvrstili številne kritike, da je ruska politika sovražna do neodvisnih medijev. Iz Kremlja so dan po napadu sporočili, da je bila voditeljica žrtev "norca," napad pa obžalujejo. "Na žalost lahko vsak od nas postane tarča norca," je dejal Peskov. A poskus povezati to "dejanje norosti s čimer koli drugim je nelogično in napačno", je dejal. "Dejanja norca so dejanja norca," je poročala STA.

K. T.