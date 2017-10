Usoda Katalonije: odvzem avtonomije ali razglasitev neodvisnosti?

Puidgemont v četrtek ni napovedal predčasnih volitev

27. oktober 2017 ob 12:20

Marid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Stranke, ki si prizadevajo za katalonsko neodvisnost, so v regionalni parlament vložile predlog za razglasitev samostojnosti, o čemer ravnokar razpravljajo na seji. Medtem je španski premier Mariano Rajoy senatorje pozval, naj podprejo prevzem nadzora nad Katalonijo.

Kot je dejal Rajoy v nagovoru v senatu, želi razrešiti katalonskega voditelja Carlesa Puidgemonta, njegovega podpredsednika in člane regionalne vlade. Dejal je, da poziva k izjemnim ukrepom, ker ni nobene druge možnosti. Zakon, demokracija in stabilnost se morajo vrniti v Katalonijo, je zatrdil. Katalonsko vlado je obtožil delitve družine in drobljenja družbe. Senatorji trenutno razpravljajo o uvedbi ukrepov v skladu s 155. členom ustave, ki vladi omogoča odstavitev regionalnih oblasti in izvedbo novih volitev. Kot poroča BBC, lahko pričakujemo, da bo senat podprl Rajoya, saj so podporo predlogu napovedale tudi opozicijske stranke.

Predlog za razglasitev neodvisne Katalonije so v regionalni parlament vložile vladajoča koalicija Junts Pel Si in skrajno leva stranka CUP, ki vladi s svojimi desetimi poslanci v parlamentu zagotavlja večinsko podporo. Skupaj ima v 135-članskem parlamentu večino 72 glasov. Kopija vloženega predloga, ki so jo objavili španski mediji, vključuje stavek: "Ustanavljamo katalonsko republiko kot neodvisno, suvereno, demokratično, socialno in pravno državo."

Pristojni odbor katalonskega parlamenta trenutno po pisanju spletnega medija The Spain Report odloča o tem, katere predloge naj sprejme za obravnavo v nadaljevanju seje parlamenta. Ta se je v odzivu na predvideno ukrepanje Madrida proti katalonski vladi začela v četrtek, nadaljevala pa se je danes ob 12. uri.

Puigdemont v četrtek ni sklical predčasnih volitev

Opozicijski poslanci v katalonskem parlamentu so Puigdemonta v četrtek pozvali, naj skliče predčasne regionalne volitve in pomiri razmere ter se tako izogne drastičnemu koraku Madrida, kar pa je katalonski vodja zavrnil. Kot je dejal v popoldanski izjavi, od španskih oblasti ni dobil zadostnih zagotovil, da bi se volitve dejansko izvedle in upoštevale, zato volitev ni razpisal in je odločitev o nadaljnjih ukrepih prepustil katalonskemu parlamentu.

K. T.