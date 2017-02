Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kar dve tretjini uzbekistanskega prebivalstva živita v ruralnih predelih. Foto: Reuters Vlada Šavkata Mirzijojeva predstavlja nove ukrepe za dvig kakovosti življenja v Uzbekistanu. Foto: Reuters Sorodne novice Mirzijojev po 27 letih zamenjal uzbekistanskega samodržca Karimova Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uzbekistancem bo vlada pomagala s piščanci in limonami

Oskrbeli bodo dva milijona gospodinjstev in malih kmetij

9. februar 2017 ob 14:00

Taškent - MMC RTV SLO/Reuters

Uzbekistanska vlada namerava oskrbeti skoraj dva milijona gospodinjstev s piščanci in limonovci za prehrano in prodajo.

Odločitev je vlada objavila v osnutku letošnjega dokumenta o reformah. Kabinet vlade naj bi tako vzpostavil specializirana podjetja, ki bodo gospodinjstva preskrbela s perutnino in sadikami, nato pa bodo od njih kupovala jajca in limone ter jih izvažala v tujino.

Izvoz sadja in zelenjave cveti

Uzbekistanski izvoz sadja in zelenjave je v razcvetu zaradi velikega povpraševanja iz Rusije, ki se je povečalo zaradi ruske prepovedi uvoza iz zahodnih dežel. Okoli dve tretjini prebivalstva Uzbekistana, v katerem sicer živi okoli 32 milijonov ljudi, živita na podeželju. Država se v zadnjih letih spopada z izzivom, kako zagotoviti zaposlitev več tisoč delavcem, ki so se v Uzbekistan vrnili iz Rusije zaradi tamkajšnjih ekonomskih težav.

Vlada je letos predstavila osnutek načrta, po katerem namerava darovati 100 piščancev vsakemu izmed izbranih 850 tisoč gospodinjstev, poleg tega bo dobremu milijonu gospodinjstvom in majhnim kmetijam pomagala pri gradnji rastlinjakov za skupno več kot štiri milijone limonovcev.

J. R.