V Afganistanu ubitih šest delavcev Rdečega križa - stoji za napadom IS?

RK je v Afganistanu prisoten že 30 let

8. februar 2017 ob 16:10

Kabul - MMC RTV SLO

V severni afganistanski provinci Jowzjan je skupina napadalcev ubila šest delavcev Rdečega križa, še dva pa pogrešajo, zato se bojijo, da sta bila ugrabljena. Za napadom naj bi stala skrajna skupina Islamska država (IS), ki pa odgovornosti še ni prevzela.

Iz Rdečega križa (RK) so smrti potrdili, a pravijo, da ne vedo, kdo je pobil njihovo osebje. Kot so zapisali na Twitterju, so nad novico "šokirani in pretreseni".

Direktor RK-ja Peter Maurer pravi, da je šlo za načrten napad na njegovo osebje, ki ga "najostreje obsoja". RK je v Afganistanu neprekinjeno prisoten že 30 let, zdaj pa bodo ocenili, ali bodo še vztrajali ali se bodo umaknili iz države, poroča BBC.

Vladni predstavniki so sporočili, da je osebje RK-ja na območja, ki so jih pred kratkim prizadela huda snežna neurja, dostavljalo oskrbo, ko so bili napadeni. Guverner Jowzjana Lutfullah Azizi je potrdil, da je bilo vseh šest ubitih delavcev državljanov Afganistana, sprožili pa so iskalno akcijo za pogrešanima delavcema.

IS je svoje delovanje razširil na Afganistan leta 2015, ko je zasedel dele območij v vzhodni provinci Nangarhar na meji s Pakistanom, kakšen večji prodor pa so jim onemogočile afganistanske sile in tudi talibani. Lani je skupina spremenila taktiko in izvedla vrsto smrtonosnih napadov proti šiitom. IS je tudi prevzel odgovornost za nedavne bombne napade na vzhodu države in v prestolnici Kabul. So pa v preteklosti osebje Rdečega križa napadali tudi talibani.

K. S.