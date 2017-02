V Afganistanu zaradi Islamske države in brezglavih bombardiranj več civilnih žrtev

Brezglava uporaba težkega orožja v naseljenih območjih

6. februar 2017 ob 09:48

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters

Število civilnih žrtev v Afganistanu je lani znova naraslo – posledica povečanja napadov skrajne skupine Islamska država, zračnih bombardiranj in vse več žrtev med otroki zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Kot je v letnem poročilu zapisala misija Združenih narodov v Afganistanu, je bilo v letu 2016 ubitih 3.498 in ranjenih 7.920 ljudi, kar je za tri odstotke več kot leto dni prej in največ po letu 2009, ko so začeli šteti žrtve. Za kar 24 odstotkov je naraslo število otrok med žrtvami – 923 jih je umrlo, 2.589 pa jih je bilo ranjenih, predvsem zaradi neeksplodiranih sredstev.

Okoli 61 odstotkov žrtev so zakrivile protivladne uporniške skupine, kot so talibani in samooklicana Islamska država, ki je utrdila navzočnost v Afganistanu in predstavlja vse nevarnejšo silo. Tako se je v primerjavi z letom 2015 za kar deset odstotkov povečalo število žrtev Islamske države, ki pogosto za svoje tarče izbere pripadnike šiitske manjšine.

Lani so v Afganistanu našteli največ žrtev samomorilskih napadov, ki jih izvajajo pripadniki Islamske države.

Afganistanske vlade sile so odgovorne za petino vseh žrtev, medtem ko so provladne milice zakrivile dva odstotka žrtev, prav toliko pa tudi mednarodne sile. ZN opozarja, da je najbolj smrtonosna vladna taktika brezglava uporaba težkega orožja na naseljenih območjih.

Porast žrtev zračnih napadov

S krepitvijo afganistanskih zračnih sil, ki so od ZDA dobile več vojaških letal, se je stopnjevalo bombardiranje talibanov in pripadnikov Islamske države. Število žrtev je naraslo kar za 99 odstotkov v primerjavi z letom 2015. V zračnih napadih mednarodnih sil je bilo ubitih 127 civilistov, afganistanske zračne sile pa so jih ubile 85.

ZDA so odgovornost za morebitne civilne žrtve prevzele le v novembrskem napadu v pokrajini Kunduz, ko je bilo v skupni operaciji ameriških in afganistanskih sil ubitih 32 in ranjenih 26 civilistov.

G. V.