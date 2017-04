V Alepu po sporu glede evakuacije obtičalo več tisoč ljudi

Razmere so težke, pravi eden od aktivistov

15. april 2017 ob 14:49

Alep - MMC RTV SLO/STA

Po petkovem začetku evakuacije ljudi iz štirih obleganih sirskih mest na varnejša območja je v Alepu na severu države zaradi spora med vlado in uporniškimi borci glede evakuacije obtičalo več tisoč ljudi.

Avtobusi so v petek v okviru dogovora zapustili uporniški sunitski mesti Madajo in Zabadani ter provladni šiitski vasi Fua in Kafraja, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Izmenjava ljudi je bil prvi korak dogovora, ki sta ga koordinirala zaveznik sirskega predsednika Bašarja Al Asada Iran in podpornik upornikov Katar.

Oba konvoja sta obtičala nekaj kilometrov narazen na avtobusnih postajah v Alepu, saj je uporniška skupina Osvoboditev Levanta, ki jo vodi z Al Kaido povezana Fronta Fatah Al Šam, obtožila sirski režim, da iz Zabadanija ne izpusti upornikov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji.

Skupina Osvoboditev Levanta je ustavila evakuacijo in zahtevala vrnitev 100 provladnih borcev, ki naj bi se nahajali na avtobusih, ki so zapustili Fuo in Kafrajo.

Aktivist Nahel Nur, ki je bil na avtobusu iz Madaje in je obtičal v Alepu, je dejal, da so razmere težke in da je kot v manjšem zaporu. "Ljudje niso spali ali jedli od včeraj, potem ko so prepotovali že skoraj 1.000 kilometrov," je dodal.

Avtobusi iz Madaje in Zabadanija so bili namenjeni v uporniške kraje v pokrajino Idlib, tisti iz Fue in Kafraje pa v Alepo na območja, ki jih nadzoruje režim.

B. V.