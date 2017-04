V Alepu v bombnem napadu na avtobuse z evakuiranci več kot 40 mrtvih

Po sporu glede evakuacije v avtobusih obtičalo več tisoč ljudi

15. april 2017 ob 14:49,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 22:03

Alep - MMC RTV SLO/Reuters

V predmestju Alepa je v napadu z avtomobilom bombo na avtobuse s šiitskimi evakuiranci iz mest pod nadzorom vladnih sil umrlo več ljudi. Sirski observatorij za človekove pravice poroča o najmanj 43, BBC pa o najmanj 45 smrtnih žrtvah.



Avtobusi so v petek v okviru dogovora zapustili uporniški sunitski mesti Madajo in Zabadani ter provladni šiitski vasi Fua in Kafraja, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Izmenjava ljudi je bil prvi korak dogovora, ki sta ga koordinirala zaveznik sirskega predsednika Bašarja Al Asada Iran in podpornik upornikov Katar.

Oba konvoja sta obtičala nekaj kilometrov narazen na avtobusnih postajah v Alepu, saj je uporniška skupina Osvoboditev Levanta, ki jo vodi z Al Kaido povezana Fronta Fatah Al Šam, obtožila sirski režim, da iz Zabadanija ne izpusti upornikov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji.

Skupina Osvoboditev Levanta je ustavila evakuacijo in zahtevala vrnitev 100 provladnih borcev, ki naj bi se nahajali na avtobusih, ki so zapustili Fuo in Kafrajo.

Po zadnjih podatkih več kot 40 mrtvih

Po poročanju sirskih medijev je napadalec sprožil avtomobil bombo, pri čemer je odjeknila eksplozija. Konvoj avtobusov z večinoma šiitskimi evakuiranci na krovu je v Rašidinu, predmestju Alepa, čakal na premik iz uporniškega območja v mesto, ki je pod vladnim nadzorom. Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo na območju 75 avtobusov z okoli 5.000 potniki in okoli 20 reševalnih vozil.

Glede na poročanje Sirskega observatorija za človekove pravice je mrtvih najmanj 43, pričakujejo pa povečanje števila smrtnih žrtev, saj so nekateri poškodovani v kritičnem stanju. BBC ob sklicevanju na poročanje sirskih državnih medijev poroča o 45 smrtnih žrtvah.

Nadaljevanje evakuacije

Po bombnem napadu se po poročanju Reutersa sedaj evakuacija nadaljuje. Avtobusi naj bi tako začeli voziti šiitske evakuirance v Alep, ki je pod vladnim nadzorom.

Avtobusi iz Madaje in Zabadanija so bili namenjeni v uporniške kraje v provinco Idlib, tisti iz Fue in Kafraje pa v Alep na območja, ki jih nadzoruje Asadov režim.

B. V., J. R.