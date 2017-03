V Antverpnu aretiran francoski državljan, ki naj bi želel zapeljati med pešce

Nihče ni bil ranjen

23. marec 2017 ob 15:55

Antverpen - MMC RTV SLO

V belgijskem pristaniškem mestu Antverpen je bil aretiran moški, ki naj bi z avtomobilom želel zapeljati v množico na glavni nakupovalni ulici. Aretirani je francoski državljan, ki živi v Franciji. Nihče ni bil ranjen.

Osumljenec je z vozilom s francoskimi registrskimi tablicami z veliko hitrostjo vozil po ulici De Meir, je dejal načelnik policije v Antverpnu Serge Muyters. Kot je dejal, so ga opazili vojaki, ki so skušali zaustaviti vozilo, a je voznik uspel pobegniti. Vozilo in voznika je kasneje prestregla policija, ki je voznika aretirala, poroča BBC.

Reuters medtem poroča, da je tožilstvo sporočilo, da je voznik francoski državljan, ki živi v Franciji. A avtomobilu so po poročanju BBC-ja našli nože, puško in nekaj za zdaj neznane tekočine. Vozilo pregleduje bombna enota policije. Premier Charles Michel je zaradi odziva že pohvalil mestne oblasti, poroča BBC.

Do dogodka je prišlo dan po napadu v Londonu, v katerem so umrli štirje ljudje, vključno z napadalcem, ranjenih pa jih je bilo 40. V sredo je bila tudi obletnica terorističnih napadov v Bruslju, v katerih je umrlo 32 ljudi.

