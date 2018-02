V Atenah shod nacionalistov proti uporabi imena Makedonija

Podoben protest je bil konec januarja v Solunu

4. februar 2018 ob 14:43,

zadnji poseg: 4. februar 2018 ob 17:36

Atene - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Pred parlamentom v Atenah je potekal množični protest proti uporabi imena Makedonija v kakršnem koli dogovoru glede poimenovanja severne grške sosede. Po podatkih policije se je zbralo 140.000 ljudi, organizatorji pa govorijo 1,5 milijona udeležencev.

V Atene so protestniki prišli iz vseh delov Grčije z okoli 2.500 najetimi avtobusi, pa tudi s trajekti z otokov, poročajo tuje tiskovne agencije. "Makedonija pomeni Grčija," je pisalo na velikem transparentu na trgu Sintagma, na katerem so tradicionalno potekali množični protesti proti vladnim ukrepom za zategovanje pasu. Na trgu je bilo veliko grških zastav in transparentov z napisi "Roke stran od Makedonije". Policija je zaradi demonstracij v središču Aten ustavila promet in okrepila navzočnost. Po navedbah medijev naj bi bilo policistov 19.000.

Med protestniki je bil tudi nekdanji grški premier Antonis Samaras, ki je bil ob začetku spora leta 1991 grški zunanji minister, pa tudi župani, visoki predstavniki Grške pravoslavne cerkve in vojaški častniki.

Ikona boja proti hunti: Makedonija je nelegitimna država

Eden vidnejših govornikov je bil svetovno priznani skladatelj Mikis Teodorakis, poroča Reuters. Nekaj ur pred shodom so neznani storilci, domnevno anarhisti, odvrgli rdečo barvo na vhod doma 93-letnega umetnika, ki je bil nekoč komunist, nato pa se je pridružil desnici. "Tvoja zgodba se začne v gorah in konča v nacionalnem močvirju Sintagme," so storilci dopisali na zid pred stavbo. Teodorakis je bil namreč simbol upora zoper vojaško hunto med letoma 1967 in 1974.

"Makedonija je bila, je in bo vedno grška," je poudaril pred množico. Makedonijo je označil za neligitimno državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Teodorakis, ki je znan tudi po podpori nekdanjemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću, je zatrdil, da si želi Makedonija na račun Grčije razširiti svoje meje. "Generacije Skopjancev je bilo vzgojenih na tej ideji," je dejal, pri tem pa uporabil razširjeno označevanje Makedoncev.

"Želijo vstopiti v Nato in EU z našo lastno podporo, da bi nas potem jutri lahko ogrozili s pozicije moči," je še Teodorakis, ki je med drugim v preteklosti ameriškega predsednika Georgea W. Busha primerjal z nacističnim vodjo Adolfom Hitlerjem.

Podoben protest je potekal že 21. januarja v Solunu, ko se je zbralo okoli 300.000 ljudi.

Vprašanje poimenovanja sosednje Makedonije vzbuja močna čustva med številnimi Grki, ki to ime povezujejo izključno z antičnim kraljestvom Aleksandra Velikega, ki ga imajo za sestavni del njihove domovine in dediščine, piše Reuters. Grčija imenu sosednje države nasprotuje, saj ime Makedonija nosi tudi del njenega ozemlja na severu, severna soseda pa naj bi imela, tako naj bi po opozorilih Aten impliciralo ime, težnje po prisvojitvi grškega ozemlja. Zaradi grškega nasprotovanja imenu Makedonija je Makedoniji onemogočeno članstvo Natu in približevanje EU-ju.

Grčija predlaga sestavljeno ime

Levičarska grška vlada je predlagala sestavljeno ime za sosednjo državo, ki bi poleg izraza Makedonija vključevalo tudi geografski označevalec, na primer Severna Makedonija ali Vardarska Makedonija. Anketa, ki jo je naročil konservativni časnik Katimerini, kaže, da imenu Makedonija v kakršni koli obliki nasprotuje okoli 70 odstotkov Grkov.

Zunanji minister Nikos Kocias je prejšnji teden dejal, da Grčija pripravlja predloge, ki bi bili podlaga za pogajanja za dogovor s sosednjo državo. Makedonija po osamosvojitvi leta 1991 v mednarodnih organizacijah nosi ime Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Pod tem imenom je Makedonija tudi članica ZN-a.

Pogajanja pod pokroviteljstvom ZN-a so v zadnjem času dobila nov zagon, potem ko je makedonski premier Zoran Zaev sporočil, da je rešitev spora prednostna naloga njegove vlade. Pred časom je ZN stranema predlagal pet alternativnih imen, ki vsa vključujejo tudi izraz Makedonija.

Vendar pa številne grške organizacije ter manjše skrajno desne stranke in stranke levih nacionalistov temu nasprotujejo. Vlada opoziciji očita, da želi demonstracije izkoristiti v svojo korist. Člani glavne opozicijske stranke, konservativne Nove demokracije, in tudi neonacistične Zlate zore so se namreč udeležili protestov v Solunu.

B. V.