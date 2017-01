Na Dunaju aretirali Albanca, ki naj bi načrtoval napad

Pridržali so ga po prihodu v državo

21. januar 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 07:47

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Avstrijski policisti so v petek aretirali moškega, ki ga sumijo načrtovanja terorističnega napada na Dunaju, so sporočile oblasti in dodale, da gre za moškega albanske narodnosti, ki je simpatizer Islamske države.

Policija je dobila več informacij, da skupina radikalnih islamistov albanskega rodu načrtuje teroristični napad na Dunaju med 15. in 30. januarjem, je poročal dunajski časnik Kronen Zeitung in dodal, da naj bi bila eksplozivna naprava, ki jo je želel uporabiti napadalec, narejena v Nemčiji. Policija tega ni želela komentirati.

Albanec, ki naj bi bil simpatizer džihadistične skupine Islamska država, je sicer v Avstrijo pripotoval v petek, pozno popoldne pa so ga posebne enote policije aretirale. Avstrijsko policijo je, so pojasnili njeni predstavniki, o načrtovanem napadu obvestila prijateljska obveščevalna služba.

Avstrijska policija je sicer izdala opozorilo, naj ljudje na množičnih mestih pozorno spremljajo dogajanje in v primeru opaženega zapuščenega predmeta takoj pokličejo policijo. Prav tako je poostrila nadzor in število policistov na ulicah, je tiskovni predstavnik policije Thomas Keiblinger še dejal za avstrijsko tiskovno agencija APA.

T. K. B.