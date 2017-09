Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Zakrivanje obraza (razen v pustnem času) bo od 1. oktobra v Avstriji kaznivo. Foto: Reuters Milijonar Rachid Nekkaz je napovedal, da bo plačal kazni za ženske v burkah. Podobno že počne v Franciji, Belgiji, Švici in na Nizozemskem. Foto: Reuters Sorodne novice Avstrija uveljavlja integracijski sveženj, ki prepoveduje nošenje burke Dodaj v

V Avstriji od oktobra denarna kazen za zakrivanje obraza

Maske dovoljene le ob pustnem času

21. september 2017 ob 20:47

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Kdor bo imel v Avstriji od 1. oktobra naprej zakrit obraz, bodisi z burko bodisi z masko za zaščito dihal, bo moral plačati denarno kazen v višini 150 evrov. Kdor se bo upiral pozivu, da razkrije svoj obraz, bo moral v spremstvu policije na postajo.

Generalna direktorica za javno varnost Michaela Kardeis je zagotovila, da bodo strogo sledili črki zakona. Tiskovni predstavnik policije je pojasnil, da bodo ljudi, ki ne bodo razkrile obraza, odpeljali na policijsko postajo, kjer lahko sledi tudi aretacija. Odvedeni človek mora nato policijsko postajo zapustiti z razkritim obratom, je dodal.

Maske za zaščito dihal, ki so sicer priljubljene pri turistih iz Azije, bodo dopuščali le, če oseba predloži zdravstveno potrdilo oziroma če oblasti izdajo opozorilo pred smogom ali drugimi nevarnimi snovmi, je še dejala Kardeisova.

Pustne maske bodo dovoljene le ob pustnem času.

Milijonar prevzel kazni za ženske v burkah

Alžirsko-francoski milijonar Rachid Nekkaz je po pisanju DPA-ja sporočil, da bo prevzel denarne kazni za ženske, ki nosijo burko. Podjetnik na ta način že pomaga ženskam v Franciji, Belgiji, Švici in na Nizozemskem, kjer so burke popolnoma oziroma delno prepovedane. Za plačilo kazni in pravno pomoč je do zdaj namenil 300.000 evrov.

Integracijski paket za azilante

V Avstriji so maja sprejeli integracijski paket zakonov za prebežnike, ki med drugim uvajajo obvezno integracijsko leto, več tečajev nemškega jezika in tečajev vrednot, družbeno koristno delo za azilante, prepoved zakrivanja obraza v javnosti ter omejitve pri razdeljevanju Korana. Prav tako so predvideni ukrepi za tiste, ki tega ne bodo spoštovali.

V skladu s paketom je standardizirani integracijski program začel veljati septembra, prepoved zakrivanja obraza v javnosti, ki so ga aktivisti že poimenovali "prepoved burke", pa bo stopil v veljavo 1. oktobra.

J. R.