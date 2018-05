Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 34 glasov Ocenite to novico! Vsako leto se v Pliberku zberejo številni Hrvati, ki se spomnijo pobitih po koncu druge svetovne vojne. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Zaradi ostrega avstrijskega nadzora v Pliberku najmanj ljudi do zdaj Dodaj v

V Avstriji zaradi poveličevanja nacizma v priporu šest Hrvatov

Postopki tudi za kršitve iz preteklih let

16. maj 2018 ob 16:45

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V Pliberku so na sobotni žalni slovesnosti za hrvaške žrtve povojnih pobojev avstrijske oblasti aretirale šest Hrvatov, ki so kršili zakone o prepovedi poveličevanja nacizma. Prijeli so tudi enega slovenskega državljana.

Kot je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedala tiskovna predstavnica celovškega sodišča Eva Jost-Draxl, ki je potrdila medijske navedbe o aretacijah hrvaških državljanov, so za šesterico odredili 14-dnevni pripor.

Pet moških sumijo uporabe pozdrava, ki poveličuje nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja, en moški pa je imel simbol lobanje, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljale zloglasne nacistične enote SS.

Kazni do deset let zapora

Jost-Daxlova je tudi spomnila, da je še vedno odprtih več postopkov zaradi podobnih kršitev avstrijskih zakonov med hrvaško slovesnostjo pri Pliberku iz preteklih let in da obtožencem grozijo kazni do deset let zapora.

Avstrijska policija je v soboto potrdila, da je zaradi kršitve zakona o prepovedi poveličevanja nacizma prijela sedem ljudi - šest hrvaških državljanov in enega slovenskega. Prijeli so jih že v petek zvečer. Devet ljudi so tudi ovadili zaradi kršitve tega zakona.

Avstrijska policija ocenjuje, da se je dogodka, ki poteka pod pokroviteljstvom hrvaškega sabora, udeležilo od 10.000 do 11.000 ljudi.

