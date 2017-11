V avstrijskem parlamentu 85 novih obrazov

Za predsednico izvoljena Elisabeth Köstinger

9. november 2017 ob 16:41

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Na Dunaju se je na ustanovnem zasedanju sešel avstrijski parlament, ki ga zaznamujejo številni novi obrazi, saj je kar 85 od 182 poslancev prvič sedlo v poslanske klopi.

Poslanci so prisegli, nato pa za novo predsednico nationalrata že tudi izvolili Elisabeth Köstinger iz Ljudske stranke (ÖVP). 38-letna Köstingerjeva, dosedanja evropska poslanka, je zbrala 117 od 175 veljavnih glasov. To pomeni, da jo je podprlo 67 odstotkov poslancev, kar pa je za volitve predsednika oz. predsednice parlamenta razmeroma malo. Nazadnje je Doris Bures prejela 83-odstotno podporo.

Köstingerjeva bo sicer že tretja ženska na čelu nationalrata, a doslej najmlajša. Že zdaj pa se ugiba, da nationalrata verjetno ne bo vodila dolgo, saj naj bi se ji nasmihal položaj ministrice v prihodnji vladi.

Prav zato naj bi danes tudi dobila tako nizko podporo. Več poslancev ji je že vnaprej odreklo podporo, med njimi vsi poslanci stranke Neos in nekaj poslancev socialdemokratov (SPÖ). Kar 56 poslancev je glas oddalo dosedanjemu drugemu predsedniku nationalrata Karlheinzu Kopfu, ki pa ga je njegov ÖVP spregledal.

Kurz o možnosti za nov začetek

Že pred glasovanjem o novi predsednici je poslance danes nagovoril vodja ÖVP-ja kot zmagovalca volitev in mandatar za sestavo nove vlade Sebastian Kurz, ki je spregovoril o "možnosti za nov začetek" v Avstriji. V govoru je tudi pohvalil svojo kandidatko za položaj predsednice parlamenta, ki da si je nabrala "dolgoletne izkušnje v Evropskem parlamentu". Ob tem je v vlogi prihodnjega kanclerja dejal, da "se veseli sodelovanja v prihodnjih petih letih".

Kern: Ni prostora za grešne kozle in mobilizacijo nižjih nagonov

Predsednik SPÖ-ja Christian Kern, ki je uradno še vedno kancler, je medtem opozoril, da v politiki ni prostora za "grešne kozle, rasizem in mobilizacijo nižjih nagonov". Napovedal je, da bodo v vlogi opozicijske stranke pod vprašaj postavljali vladne predloge, predlagali boljše alternative in "zavestno oblikovali nasprotni pol površni inscenaciji", ki je očitna že na koalicijskih pogovorih med ÖVP-jem in svobodnjaki (FPÖ).

Predsednik svobodnjakov Heinz-Christian Strache je v parlamentu pozval k potrebnim pozitivnim spremembam in dejal, da je treba tudi pri bolj perečih temah ohraniti raven razprave.

Ljudska stranka ima 62 poslancev, socialdemokrati 52, svobodnjaki 51

Tradicionalno se je ustanovne seje parlamenta udeležil tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. V novem parlamentu je zastopanih pet strank, največ poslancev, 62, ima Ljudska stranka. Sledijo socialdemokrati z 52 sedeži in svobodnjaki z 51. Poleg njih sta v parlamentu še stranka Neos in Lista Pilz, ne bo pa več Zelenih, ker na volitvah 15. oktobra prvič po 31 letih niso prestopili štiriodstotnega parlamentarnega praga.

A. V.