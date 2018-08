V Bangladešu policija s solzivcem nad protestnike. Oblasti omejile dostop do spleta.

Protestnike preganjajo policija in zamaskirani napadalci

6. avgust 2018 ob 11:44

Daka - MMC RTV SLO

V Daki, glavnem mestu Bangladeša, se nadaljujejo spopadi protestnikov s policijo, ki je zoper njih uporabila solzivec, oblasti pa so ukazale 24-urno prekinitev mobilnega dostopa do spleta. Mladi že teden dni protestirajo zaradi slabe varnosti na cestah po smrti dveh najstnikov, ki ju je povozil avtobus.

Kot poroča Al Džazira, na tisoče dijakov in študentov iz različnih ustanov že osem dni nadzira promet v Daki. Policija je v nedeljo razgnala mlade, ki so zasedli križišče v središču mesta.

Eden od protestnikov je dejal, da je bil shod miren, a da je policija vseeno uporabila solzivec in da je več protestnikov ranila. Več novinarjev je bilo pretepenih, odvzete in uničene so jim bile kamere, storilci pa so imeli čelade in železne palice. To naj bi bili domnevno aktivisti vladajoče stranke Liga Avami, ki so z mačetami napadli tudi protestnike. Napadli naj bi tudi dekleta.

Generalni sekretar vladajoče stranke Obajdul Kuader je dejal, da so se strankarski aktivisti zgolj branili in da so študenti napadli prvi.

BBC poroča, da je bil v soboto v Daki napaden konvoj vozil ameriške veleposlanice v Bangladešu Marcie Bernicat, ki sicer ni bila poškodovana. Veleposlaništvo ZDA je obsodilo "brutalne napade in nasilje" nad protestniki.

Protestniki preverjajo voznike

Na tisoče mladih je na protestih po smrti najstnikov, ki ju je ubil prehitro vozeči avtobus, zaustavljalo voznike v Daki in drugih delih države ter preverjalo njihove izpite in registracijo, kar je povzročalo precejšnje motnje v prometu.

Al Džazira navaja priznanega fotografa Šahidula Alama, ki je dejal, da so razlogi za proteste večji od zgolj skrbi za prometno varnost. Omenil je ropanje bank, zunajsodne uboje, ugrabitve, podkupovanje in korupcijo. Šahidula Alama je policija prijela zaradi objav na Facebooku glede protestov. Protesti naj bi "vse bolj in bolj dobivali politično dimenzijo", je poročal Al Džazirin novinar Tanvir Čouduri.

Premierka Šejk Hasina Vazed je protestnike pozvala, naj se vrnejo domov, češ da bi lahko nekdo sabotiral proteste in ogrozil njihovo varnost.

Lani je v Bangladešu v prometnih nesrečah po nekaterih podatkih umrlo več kot 4.200 ljudi, kar je 25 odstotkov več kot leta 2016.

B. V.