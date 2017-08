Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 20 glasov Ocenite to novico! El Pais poroča, da naj bi bila mrtva ena oseba, ranjenih naj bi bilo 20. Foto: EPA La Rambla je ena najbolj obljudenih ulic v Barceloni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Barceloni kombi zapeljal v množico ljudi: dva mrtva, več kot 20 ranjenih

Policija je zaprla območje

17. avgust 2017 ob 17:31,

zadnji poseg: 17. avgust 2017 ob 18:26

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Okoli 17. ure je kombi zapeljal v množico več deset ljudi blizu La Ramble, ene glavnih turističnih ulic v Barceloni. Po zadnjih informacijah sta umrla dva človeka, ranjenih je med 20 in 25.

Voznik kombija je, po tem ko je zapeljal v množico več deset ljudi, zbežal iz belega vozila, policijske enote ga skušajo izslediti, poroča El Pais.

Španski mediji medtem poročajo, da sta se najmanj dva oborožena napadalca zabarikadirala v bar v okrožju Raval, vendar ni jasno, ali gre tudi za voznika kombija.

Celotno območje je zaprto. El Periodico je poročal o streljanju na območju tržnice La Boqueria, pri tem pa po poročanju Reutersa ni navedel vira te informacije. Zaenkrat ni potrjeno, da sta bila oborožena moška voznika kombija.

Katalonska policija je na Twitterju sporočila, da je po "ogromnem trčenju" poškodovanih več ljudi in civiliste pozvala, naj se izognejo območju okoli trga Plaza de Catalunya. Policija ni potrdila, ali gre za teroristični napad.

Varnostne službe so zahtevale zaprtje več železniških postaj in postaj podzemne železnice v bližini La Ramble. Gre za 1,2 kilometra dolgo ulico skozi središče mesta, kjer se vsak dan giblje na tisoče domačinov in turistov, saj je tam na desetine barov, restavracij in trgovin.

Španski premier Mariano Rajoy je sporočil, da je v stiku z mestnimi oblastmi in poudaril, da je prioriteta posvetiti se poškodovanim.

V preteklih tednih se je po Barceloni pojavilo več grafitov, uperjenih proti turistom. V nekem videoposnetku, ki je bil objavljen pod sloganom "turizem ubija soseske", več zamaskirancev ustavi turistični avtobus in mu prereže gume.

A look at the van that reportedly slammed into pedestrians in #Barcelona. Several ppl injured. Motive/cause unknown. pic.twitter.com/ezyPp289k8 — Kevin Rincon (@KevRincon) August 17, 2017

K. T., J. R.